Widerstand: 17.880 18.250 Unterstützung: 17.770 18.500

Dax-Rückblick:

Für die Optimisten im Dax gab es bereits gestern Nachmittag einen Rückschlag. Die Ankündigung des israelischen Militärs, den Vergeltungsschlag der Iraner vom vergangenen Samstagabend erneut vergelten zu wollen, sorgte für kräftige Kursverluste an den globalen Börsen. Der S&P-500-Future verlor über 100 Punkte vom Tageshoch und der Dax über über 400 Punkte vom gestrigen Tageshoch ein.

Dabei hatte es am Montagvormittag noch eine sehr positive erste Handelshälfte mit einer kräftigen Erholung nach den Verlusten vom vergangenen Freitag gegeben.

Das ist passé. Ein größeres Aufbäumen der Käuferseite bleibt auch heute Vormittag bislang aus. Nach einer schwachen Eröffnung inklusive einer großen Abwärtskurslücke zum Handelsstart handelt der Index bislang in einer engen Handelsspanne an den Tagestiefs.

Dax-Ausblick:

Das Chartbild im deutschen Leitindex spielt vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Situation und einer möglichen weiteren Eskalation im Nahen Osten lediglich eine untergeordnete Rolle. Das Kursgeschehen wird derzeit primär von den Schlagzeilen zum Nahostkonflikt beeinflusst. Das heißt: Jede Schlagzeile aus dem Nahen Osten kann das Stimmungsbild kurzfristig drehen und Bewegungen von mehreren hundert Punkten auslösen.

Das beste Beispiel ist der gestrige Kursverlauf: Mit dem Überwinden des Abwärtstrends im Stundenchart am gestrigen Vormittag wurde eigentlich ein klassisches prozyklisches Kaufsignal generiert (türkis im Chart unten). Der kurzfristige Abwärtstrend war damit klar überwunden.

Dieses Kaufsignal war allerdings nach dieser Schlagzeile Makulatur: "Israels Generalstabschef: Es wird eine Antwort auf den Angriff geben" - der Index ging auf Tauchstation, da Anleger weltweit den Kopf einzogen und entsprechend Risiken minimierten.

Rein charttechnisch ist der Index somit nun in einer prekären Situation. Gelingt keine schnelle Rückkehr über die Widerstandszone um 17.880/900 Punkte (rot im Chart unten), müssen weitere Abgaben Richtung 17.500 Punkte - potenziell auch deutlich tiefer - eingeplant werden.

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Quelle: Tradingview

