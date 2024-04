Smiths Detection bringt hochmodernen Röntgenbeugungsscanner auf den Markt

Eine neue Ära in der Sicherheitskontrolle mit beispielloser Genauigkeit bei der Materialunterscheidung

Smiths Detection, ein weltweit führender Anbieter von Sicherheits- und Detektionstechnologien, gibt heute die Markteinführung der SDX 10060 XDi bekannt. Diese bahnbrechende Kontroll-Anlage basiert auf Röntgenbeugungstechnologie und setzt neue Maßstäbe in der Detektionsgenauigkeit.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240415870264/de/

Smiths Detection's ground-breaking SDX 10060 XDi, powered by diffraction technology. (Photo: Business Wire)

Röntgenbeugung (oder auch Röntgen-Diffraktion) ist eine leistungsstarke Inspektionstechnologie, die eine hochpräzise Materialunterscheidung und Substanzidentifizierung auf Grundlage der Molekularstruktur eines Objekts ermöglicht. Sie eignet sich besonders für die Erkennung von sich ständig verändernden Verbindungen in Pulver-, flüssiger oder fester Form, wie z. B. "improvisierte" Sprengstoffe oder Drogen, selbst bei Materialien mit ähnlicher Dichte.

Flughäfen sowie Expressversanddienstleister stehen unter großem Druck, eine hohe Anzahl von Gepäckstücken bzw. Pakten schnell und effizient zu scannen. Die SDX 10060 XDi hat das Potenzial diesen Prozess zu transformieren, indem sie die Auflösung potenzieller Sprengstoffalarme automatisiert und damit sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz verbessert.

Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Sensitivität kann Röntgenbeugungstechnologie auch sehr effektiv eingesetzt werden, um Zollbehörden bei der Suche nach einer Reihe von Schmuggelwaren, einschließlich Drogen, zu unterstützen und so dazu beizutragen, die ständig wachsende Bedrohung für die Gesellschaft zu verringern.

Jerome de Chassey, President von Smiths Detection, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, die Einführung der SDX 10060 XDi ankündigen zu können, die eine neue Ära in der Sicherheitskontrolle einläutet. Unsere Technologie zur Bedrohungsdetektion und zum Sicherheitsscreening trägt jeden Tag und jede Minute zum Schutz von Menschen und Infrastrukturen bei, und diese neue Entwicklung unterstreicht unser Engagement, die Welt sicherer zu machen. Die Röntgenbeugung wird den Betrieb in einer Vielzahl von Sektoren zukunftssicher machen, und wir sind stolz darauf, die Landschaft der zukünftigen Bedrohungserkennung entscheidend mitzugestalten."

Die SDX 10060 XDi lässt sich nahtlos in bestehende Material- und Gepäckfördersysteme integrieren und wurde entwickelt, um die Anforderungen der ECAC 3.1/3.2 und TSA 7.2 Normen sowie zukünftiger Vorschriften zu erfüllen. Die Zertifizierung ist im Gange.

Sehen Sie hier, wie Röntgenbeugungstechnologie die Effektivität von Sicherheitskotrollen erhöht: https://youtu.be/CkoCpsrz97I

Jerome de Chassey, Präsident, Richard Thompson, Vizepräsident für Marketing and Strategie, und Matthew Clark, Vizepräsident für Technologie, werden auf der Passenger Terminal Expo 2024 am 16. und 17. April an Stand A145 in Halle 5.1 vertreten sein.

Über Smiths Detection:

Smiths Detection ist ein weltweit führender Anbieter von Kontroll- und Detektionstechnologien für die Luftfahrt, Häfen und Grenzen, Verteidigung und städtische Sicherheit. Mit mehr als 70 Jahren praxiserprobter Erfahrung liefert Smiths Detection die erforderlichen Lösungen zum Schutz der Gesellschaft vor Bedrohungen durch den illegalen Verkehr von Sprengstoffen, verbotenen Waffen, Schmuggelwaren, giftigen Chemikalien, biologischen Wirkstoffen und Betäubungsmitteln - um die Welt sicherer zu machen.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.smithsdetection.com/diffraction

Über die SDX 10060 XDi:

Die SDX 10060 XDi von Smiths Detection nutzt modernste Röntgenbeugung, um unvergleichliche Fähigkeiten zur Materialunterscheidung und Substanzidentifizierung zu bieten. Durch die Erzeugung eines einzigartigen "Diffraktions-Fingerabdrucks" kann die Anlage Substanzen mit ähnlicher Dichte genau unterscheiden, was sie besonders effektiv für die Identifizierung von improvisierten Sprengstoffen und Drogen in verschiedenen Formen macht. Dieses fortschrittliche Detektionssystem ist besonders vorteilhaft für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit hohem Durchsatz, wie z. B. die Gepäckkontrolle an Flughäfen und den Express-Paketversand, wo es die Sicherheit und die betriebliche Effizienz erhöht.

Entdecken Sie hier, wie die SDX 10060 XDi Ihre Sicherheitskontrollen verbessern kann: https://www.smithsdetection.com/products/sdx-10060-xdi/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240415870264/de/

FTI Consulting

Tom Hufton/Matthew Young/Liam Gerrard

sc.smithsdetection@fticonsulting.com

+44 (0)20 3727 1000