Firmenbilanzen treiben Anleger in Europa um

Frankfurt (Reuters) - Nach dem jüngsten Rücksetzer haben die Aktienmärkte in Europa zur Wochenmitte wieder leicht zugelegt.

Dax und EuroStoxx50 stiegen um gut ein halbes Prozent auf bis zu 17.875 beziehungsweise 4952 Punkte. Dennoch sei die Unsicherheit an den Börsen weiterhin groß, konstatierte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Und solange unklar ist, ob der Konflikt zwischen Israel und dem Iran weiter eskalieren wird, wird das auch so bleiben."

Zunehmend schoben sich am Mittwoch Firmenbilanzen in den Fokus der Anleger. Mit einem Kurssprung von zeitweise mehr als sieben Prozent preschte Adidas an die Dax-Spitze und erreichte den höchsten Wert seit mehr als zwei Jahren. "Adidas erhöht nach einem sehr guten Start ins Jahr seinen Ausblick und signalisiert damit, zu alter Stärke zurückkehren zu wollen", kommentierte Jürgen Molnar, Stratege bei RoboMarkets. Die vorläufigen Zahlen des Sportartikelherstellers seien "weit besser als erwartet", bestätigte auch ein Händler.

BVB-AKTIONÄRE IN FEIERLAUNE

Jubel gab es vor allem bei den Aktionären von Borussia Dortmund. Nach dem Einzug ins Halbfinale der UEFA Champions League (CL) schossen BVB-Aktien um bis zu 10,7 Prozent nach oben. Im Viertelfinal-Rückspiel bezwangen die Schwarz-Gelben das spanische Team Atletico Madrid mit 4:2. Der erste CL-Halbfinal-Einzug seit elf Jahren beschere dem Verein zusätzliche Preisgelder in Höhe von mindestens 12,5 Millionen Euro, rechneten die Analysten von NuWays vor. Beim Halbfinale treffen die Dortmunder auf den französischen Top-Club Paris Saint-Germain mit Superstar Kylian Mbappe. Den NuWays-Analysten zufolge nimmt der BVB eine Außenseiterrolle ein. Sollte der deutsche Club allerdings überraschend das Finale erreichen, winkten zusätzliche 15,5 Millionen Euro.

Auch bei LVMH deckten sich Anleger ein und trieben die Titel in Paris um rund vier Prozent nach oben. Die Parfüm- und Kosmetiksparte des weltgrößten Luxuskonzerns glänzte mit einem Anstieg der Erlöse um sieben Prozent, hoben die Experten von JP Morgan hervor. Das sei besser als gedacht und ein ermutigender Indikator für den weltweiten Luxuskosmetiksektor.

CONTI UND ASML ENTTÄUSCHEN

Lange Gesichter gab es dagegen bei Continental. Nach enttäuschenden Zahlen zum Jahresauftakt rutschten die Titel des Autozulieferers rund fünf Prozent ab. "Hier belasten höhere Lohnkosten und eine schwächere Nachfrage in Europa das Geschäft", sagte Molnar. "Während Adidas mit einem weltweiten Geschäft punkten kann, ist Continental vor allem in Europa aktiv, wo die Konjunktur lahmt."

Deutlich unter den Erwartungen blieb auch der Auftragseingang bei ASML. Die Titel des weltweit führenden Anbieters von Maschinen zur Produktion hochmoderner Computerchips gaben daraufhin in Amsterdam um bis zu 6,4 Prozent nach. "Obwohl es enttäuschend ist, würden wir nicht zu viel hineininterpretieren, da der Auftragseingang notorisch unregelmäßig ist", sagte ING-Analyst Marc Hesselink. Auch andere Halbleiteraktien folgten ASML ins Minus und zogen den Branchenindex um rund 1,5 Prozent nach unten.

Die Risikobereitschaft bleibe auch wegen der jüngsten Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell gering, sagten Börsianer. Angesichts der hartnäckigen Inflation in den USA signalisiert die Notenbank einen unverändert straffen Kurs und schiebt die Zinswende auf die lange Bank. An den Finanzmärkten wird eine geldpolitische Wende erst für September erwartet. Noch vor wenigen Wochen war über den Juni als wahrscheinlichen Zeitpunkt für eine erste Senkung spekuliert worden.

