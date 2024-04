EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt Beschichtungsanlage des Typs TIMARIS STM für die Fertigung von Micro-LEDs

EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Auftragseingänge

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt Beschichtungsanlage des Typs TIMARIS STM für die Fertigung von Micro-LEDs

Kahl am Main, 17. April 2024 - SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine modulare Hochvakuum-Kathodenzerstäubungsanlage (High Vacuum Sputtering System) des Typs TIMARIS STM vorgestellt. Das System bietet einen signifikanten Fortschritt in einem spezialisierten Segment der Halbleiterproduktion: der Fertigung von Micro-LEDs. Eine erste TIMARIS STM Anlage wurde bereits verkauft und ausgeliefert.

Micro-LEDs sind extrem kleine, selbstleuchtende Halbleiterkomponenten, die Licht emittieren, wenn elektrischer Strom durch sie fließt. Ihre geringe Größe, oft im Mikrometerbereich, unterscheidet sie von traditionellen LEDs und macht sie besonders geeignet für Anwendungen, die eine hohe Pixeldichte erfordern.

Die Einführung von Mikro-LED-Technologien hat die Display-Industrie revolutioniert und verspricht weiterhin spannende Entwicklungen in verschiedenen Anwendungsbereichen. Um den wachsenden Marktbedürfnissen gerecht zu werden, liegt der Fokus nun auf der Optimierung der Fertigungsprozesse. Es sind hochpräzise Techniken gefragt, die eine effiziente Platzierung und Ausrichtung der winzigen Mikro-LEDs auf einem Substrat ermöglichen. Gleichzeitig ist die Kontrolle der Kristallstruktur des Halbleitermaterials entscheidend, um die Gesamtleistung der LEDs bestmöglich auszuschöpfen.

Aufgrund des breiten Anwendungsspektrums müssen die Produktionen zukünftig einen industriellen Maßstab erfüllen. Hierbei spielen kosteneffiziente Fertigungsmethoden eine entscheidende Rolle. SINGULUS TECHNOLOGIES zeigt auch in diesem speziellen Segment der Halbleiterindustrie, dass es mit seiner Erfahrung sowie Forschung und Entwicklung die gestellten Anforderungen individuell und zielgerichtet erfüllen kann. Dr. Stefan Rinck, CEO SINGULUS TECHNOLOGIES erläutert: „Unsere TIMARIS Plattform ist modular aufgebaut und kann mit verschiedenen Prozess- und Zusatzmodulen für die unterschiedlichsten Anforderungen ausgestattet werden. Aufgrund dieser Flexibilität adressieren wir mit dem System immer neue Anwendungsgebiete“. Dr. Rinck fährt fort: „Aktuell arbeiten wir an weiteren interessanten Projekten in der Halbleitertechnik, deren positiven Abschluss wir bald erwarten.“

Im Segment Halbleiter ist SINGULUS TECHNOLOGIES als Hersteller fortschrittlicher Vakuum-Beschichtungsanlagen für MRAM, Dünnschichtköpfe, Sensoren, Induktoren und weiterer Halbleiteranwendungen tätig und als Partner bei der Entwicklung und Fertigung der unterschiedlichen Komponenten beteiligt.

SINGULUS TECHNOLOGIES – Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung. Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

