Die im MDax notierte Aktie kam nach den Quartalszahlen in der vergangenen Woche gehörig unter Druck. Charttechnisch wird es nun besonders spannend - und das Chance/Risiko-Profil für Trader attraktiv.

Der Verpackungsmittelspezialist Gerresheimer kam in der abgelaufenen Handelswoche mit seinem Zahlenwerk für das erste Quartal 2024. Der Umsatz stieg um knapp drei Prozent von auf 466 Millionen Euro, das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen traf exakt die Analystenschätzungen mit 80,9 Millionen Euro. Die Zahlen konnten sich also durchaus sehen lassen. Dennoch fiel der Kurs des MDax-Werts im Anschluss deutlich. Gibt es ein Comeback der Käufer oder bleiben die Bären am Drücker? Das Chartbild der Aktie gibt Aufschluss.