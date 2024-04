EQS-News: XTPL liefert weiteres Industriemodul an HB Technology

Emittent / Herausgeber: XTPL S.A. / Schlagwort(e): Vereinbarung

XTPL liefert weiteres Industriemodul an HB Technology



18.04.2024 / 09:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





XTPL liefert weiteres Industriemodul an HB Technology

Im ersten Halbjahr 2024 wird XTPL ein zweites Industriemodul an seinen südkoreanischen Partner HB Technology ausliefern. Schwerpunkt der Zusammenarbeit ist die industrielle Implementierung der XTPL Technologie in die Produktionslinien des Endkunden – einem weltweit führenden Hersteller von Flachbildschirmen (FPDs). Mit der zweiten Bestellung eines Industriemoduls und der Entwicklung eines weiteren Prototypen sollen weiterführende Tests der XTPL-Technologie beschleunigt werden, welche zeitgleich bei HB Technology und beim Endkunden durchgeführt werden. HB Technology – notiert an der südkoreanischen KOSDAQ – ist ein Hersteller von Prüfgeräten und Inspektionssystemen für weltweit agierende Displayhersteller. Zu den Kunden des Unternehmens zählen unter anderem: Samsung Display Corporation oder Beijing BOE Display Technology.

Endkunden von XTPL-Projekten in einem fortgeschrittenen Stadium sind globale Unternehmen, die Elektronikprodukte der nächsten Generation fertigen, darunter einer der weltweit größten Hersteller von FPDs aus Südkorea, ein führender Halbleiterhersteller aus Taiwan und ein Nasdaq 100-notierter führender US-Hersteller von Industriemaschinen.

„Die Bestellung eines weiteren Industriemoduls wird weitere Tests und die Überprüfung der Kompatibilität der XTPL-Technologie mit den spezifischen Anforderungen des Endkunden – einem der größten Display-Hersteller der Welt – beschleunigen. Der gesamte Evaluierungsprozess unserer Technologie in Zusammenarbeit mit HB Technology und dem Endkunden läuft nun bereits seit etwa drei Jahren und jede Interaktion gibt uns wertvolle Einblicke und Erkenntnisse, die wir zur Verbesserung der Prozesse in unseren anderen Industrieprojekten nutzen. Ich bin davon überzeugt, dass dies zur Beschleunigung nachfolgender Implementierungen beitragen und im Rahmen unserer Strategie 2023–2026 eine Verzehnfachung der Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen auf 100 Millionen Złoty bis Ende 2026 bringen wird",sagt Filip Granek, CEO von XTPL.

XTPL verfügt über drei komplementäre Geschäftsbereiche, nämlich Druckmodule für den industriellen Einsatz in den Produktionslinien globaler Elektronikhersteller, das Delta Printing System für Prototyping-Geräte und Hochleistungsmaterialien. Das Unternehmen verfolgt insgesamt neun Projekte, die sich mit der industriellen Umsetzung seiner Technologie befassen und über ein Gesamtpotenzial von rund 400 Millionen Złotyan durchschnittlichen jährlichen Erlösen verfügen. Vier dieser Projekte befinden sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium und decken drei strategische Bereiche ab: Halbleiter, Displays und modernste Leiterplatten.

Mardoniusz Maćkowiak cc group

+48 605959539 mardoniusz.mackowiak@ccgroup.pl

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.