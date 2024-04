LTIMindtree arbeitet mit Vodafone zusammen, um vernetzte, intelligente IoT- und Industrie-X.0-Lösungen anzubieten

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Technologieberatungs- und digitales Lösungsunternehmen, hat sich mit Vodafone zusammengetan, einem weltweit führenden Anbieter von verwalteten Internet-of-Things (IoT)-Lösungen mit mehr als 175 Millionen Anschlüssen weltweit, die eine breite Palette von geschäftskritischen Anwendungen unterstützen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird LTIMindtree vernetzte und intelligente IoT-Lösungen anbieten, die auf seiner Insight NXT-Plattform (iNXT) und Vodafones IoT Managed Connectivity basieren und die Industrie X.0 und die digitale Transformation in verschiedenen vertikalen Sektoren ermöglichen.

Die iNXT Business Unit von LTIMindtree umfasst technische und funktionale Komponenten und wird zusammen mit den IoT Managed Connectivity-Lösungen von Vodafone komplexe geschäftliche Herausforderungen lösen. Mit einem erstklassigen Ökosystem von Partnern wird LTIMindtree seine Kunden in die Lage versetzen, ihre Anstrengungen zur Umsatzsteigerung durch neue Geschäftsmodelle, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit zu maximieren, indem sie Smart IoT und Industrie X.0 nutzen. LTIMindtree wird mit Unterstützung von Vodafone Lösungen anbieten, die fortschrittliche Fähigkeiten in den Bereichen KI, maschinelles Lernen, vorausschauende Wartung, digitaler Zwilling, Lieferkettentransparenz, Nachhaltigkeit, Energiemanagement, Arbeitssicherheit, Sensorisierung von Anlagen, Augmented Reality und Virtual-Reality-Training bieten.

Gemma Barsby, UK-Leiterin für IoT bei Vodafone , sagte: "Unsere Partnerschaft mit LTIMindtree bedeutet, dass Vodafone die Echtzeit-Bereitstellung von IoT-Managed-Services für seine Kunden unterstützen kann und sie in die Lage versetzt, Kosteneffizienz und höhere Produktivität zu steigern. Als globaler IoT-Anbieter freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit LTIMindtree, um gemeinsam unseren Marktanteil in den Bereichen Industrie 4.0 und digitale Transformation zu vergrößern."

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird LTIMindtree hoch skalierbare End-to-End-Lösungen entwickeln, indem es die Möglichkeiten von IoT, Metaverse, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen nutzt und sichere, vernetzte Ökosysteme und Ergebnisse über das "Managed IoT Connectivity"-Netzwerk von Vodafone bereitstellt.

Monish Mishra, Chief Business Officer- iNXT bei LTIMindtree , sagte: "In der heutigen hochgradig verteilten und doch voneinander abhängigen Wirtschaft sind kontinuierliche Innovation und der Zugang zu vernetzten Ökosystemen, um eindringliche Erfahrungen zu liefern, entscheidend für Wachstum und Differenzierung. Wir freuen uns, mit Vodafone zusammenzuarbeiten und unser Angebot für Industrie X.0 und die industrielle digitale Transformation zu erweitern. Wir werden weiterhin mit Kunden aus allen Branchen in Großbritannien und Europa zusammenarbeiten, um sie schneller in die Zukunft zu führen."

Über LTIMindtree:

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und digitales Lösungsunternehmen, das Unternehmen aller Branchen dabei unterstützt, ihre Geschäftsmodelle neu zu gestalten, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum durch die Nutzung digitaler Technologien zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden verfügt LTIMindtree über umfassendes Fach- und Technologie-Know-how, um in einer konvergierenden Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse zu verbessern. LTIMindtree - ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group - wird von mehr als 82.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachleuten in mehr als 30 Ländern unterstützt und vereint die branchenweit anerkannten Stärken der ehemaligen Larsen & Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen und der Umsetzung von Transformationsmaßnahmen in großem Maßstab. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.ltimindtree.com/.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240417450159/de/

Medienkontakt: Shambhavi Revandkar | shambhavi.revandkar@ltimindtree.com