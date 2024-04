Trading-Chance Mercadolibre: Short-Signal – der Weg nach unten wäre frei

Werbung

Die im Nasdaq 100 gelistete Mercadolibre hat eine immense Hausse hinter sich. Aber nachdem die Aktie nach den jüngsten Quartalszahlen heftig wegbrach wird klar, dass die Realität mit den Erwartungen nicht mithalten kann. Das schafft Abwärtspotenzial, für das ein noch frisches, bärisches Signal den Weg ebnen würde: Eine Trading-Chance Short.

Mercadolibre lässt sich am besten als „Ebay Lateinamerikas“ beschreiben. Das Unternehmen bietet eine Auktions- und Kleinanzeigenplattform an und wächst seit Jahren kontinuierlich und schnell. Ein solches Wachstum führt zwar wegen der dadurch automatisch intensiven Spekulation auch zu einer „teuren“ Bewertung. Aber so etwas ist, siehe die früheren Jahre von Amazon, kein Hindernis für weiter steigende Kurse, wenn das Umfeld und die Zahlen weiterhin stimmen. Das Problem für das bullische Lager: Beides ist jetzt deutlich weniger der Fall als noch vor einem halben Jahr.

Weckruf durch die Quartalszahlen

Man war sich einfach zu sicher, dass das Wachstum weiterhin derart immens ist, dass die auffällig teure Bewertung der Mercadolibre-Aktie erhalten bleiben, idealerweise noch steigen kann. Doch am 22. Februar, als das Unternehmen die Ergebnisse des vierten Quartals vorlegte, wurde deutlich: Da hatte man zu viel erhofft, deutlich zu viel.

Mercadolibre verfehlte die offizielle Durchschnitts-Prognose beim Gewinn pro Aktie von 7,07 US-Dollar mit 3,25 US-Dollar deutlich, während man beim Umsatz mit 4,26 Milliarden über der Konsens-Schätzung von 4,14 Milliarden US-Dollar lag. Die Bewertung auf Basis der letzten vier Quartale liegt mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) von 70 zwar nur moderat über derjenigen der zum Vergleich einigermaßen tauglichen Amazon-Aktie mit einem KGV von 60, aber:

Weltweit teuer gewordene Kredite und nervöse Verbraucher könnten dazu führen, dass das erhoffte, starke Umsatz- und Gewinnwachstum, das viele Analysten und Anleger für die kommenden Jahre sehen, deutlich keiner wird oder ganz ausfällt. Dieser unter den Erwartungen gebliebene Quartalsgewinn war dahingehend wie ein Weckruf. Und die Konsequenz im Chartbild gibt jetzt den Weg für das bärische Lager frei:

Die Bullen lassen sich bislang nicht blicken

Dass die Aktie am Tag vor der Bilanzveröffentlichung ein neues Jahreshoch markierte, war bereits ein Signal dafür, dass man hier deutlich zu sicher war, dass aus Sicht der Bullen alles nach Wunsch laufen würde. Mit den enttäuschenden Zahlen kam der Kurseinbruch am Folgetag … aber was besonders auffällt und die Mercadolibre-Aktie für die Short-Seite interessant macht ist der Umstand, dass die Käufer auch in den Wochen danach nicht zugriffen. Auch nicht dort, wo es wichtig gewesen wäre.

Quelle: marketmaker pp4

Sie sehen im Chart, dass der Kurs mehrere mittelfristig wichtige Unterstützungen ohne Gegenwehr durchbrach: Das bis dahin geltende Jahrestief des Januars, das markante Zwischenhoch aus dem September und zuletzt auch noch die 200-Tage-Linie. Jetzt wäre der Weg nach unten aus charttechnischer Sicht erst einmal frei … und die hohe Bewertung, das unsichere Umfeld und die fehlende Gegenwehr der Käufer bieten damit für risikofreudige Akteure eine spannende Trading-Chance Short.

Achtung, volatil: Ein Trade für risikofreudige Akteure

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 1.909,804 US-Dollar, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 2,5. Den Stop Loss würden wir in der Aktie bei 1.605 US-Dollar ansiedeln, dieser Level entspricht im Zertifikat auf Basis des akt. Euro/Dollar-Umrechnungskurses von 1,0650 einem Kurs von ca. 2,84 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Mercadolibre lautet HD11Z3.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 1.443 US-Dollar, 1.484 US-Dollar, 1.660 US-Dollar, 1.825 US-Dollar

Unterstützungen: 1.141 US-Dollar, 1.063 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Mercadolibre

Basiswert Mercadolibre WKN HD11Z3 ISIN DE000HD11Z30 Basispreis 1.909,804 US-Dollar K.O.-Schwelle 1.909,804 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 2,5 Stop Loss Zertifikat 2,84 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.