Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Heute geht es um das Abfall-Entsorgungs-Unternehmen Waste Management. In den letzten zehn Jahren hat sich der Kurs mehr als doppelt so gut entwickelt wie der S&P 500. Martin versucht heute die Frage zu beantworten, ob die Aktie jetzt zu teuer ist, oder ob diese traumhafte Outperformance fortgesetzt werden kann.

