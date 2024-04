EQS-News: TVM CAPITAL LIFE SCIENCE FÜHRT SERIE-C-FINANZIERUNGSRUNDE IN HÖHE VON 23 MILLIONEN EURO FÜR SMART REPORTING AN, EIN VORREITER DER MEDIZINISCHEN BEFUNDUNGSTECHNOLOGIE

EQS-News: TVM Life Science Management GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

München, Deutschland, und Montreal, Quebec, Kanada, 22. April 2024 – TVM Capital Life Sciences („TVM“), eine führende, international agierende Venture-Capital-(VC)-Gesellschaft, die in Innovationen aus dem Life-Science-Bereich investiert, hat heute den erfolgreichen Abschluss einer Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 23 Millionen Euro für Smart Reporting bekannt gegeben, einem Vorreiter und Marktführer im Bereich der medizinischen Befundung, insbesondere in der Radiologie und Pathologie. TVM agierte als Lead-Investor der Runde, unterstützt von Bayern Kapital und Bestandsinvestoren. Der Erlös dient in erster Linie dem Ausbau internationaler Partnerschaften, der Produktentwicklung und insbesondere der Stärkung der Marktpräsenz in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Dr. Hubert Birner, Managing Partner von TVM, wird in den Aufsichtsrat von Smart Reporting berufen und Stefan Fischer, Managing Partner (Finance), berät den Vorstand zukünftig als Board Observer.

Die medizinische Dokumentation nimmt bis zu 40% der täglichen Arbeitszeit von Ärzten in Anspruch. Bisher war dies ein überwiegend manueller Prozess. Smart Reporting automatisiert und optimiert diesen Workflow und erzeugt dabei wertvolle Daten. Diese effiziente Befundung ist besonders wichtig, da gleichzeitig die Zahl der Radiologen rückläufig ist. Die führende medizinische Dokumentationstechnologie des Münchner Unternehmens – „SmartReports“ – liefert hochwertige Daten in Echtzeit und in beliebigem Umfang. Die herstellerunabhängige Software bietet eine vollständig sprachgesteuerte und datengetriebene Dokumentationslösung für Ärztinnen und Ärzte und bildet so die Grundlage für Workflow-Automatisierung und maschinenlesbare Daten. Smart Reporting liefert damit ein entscheidendes Modul für die Digitalisierung im Klinik-Bereich. Zusätzlich hat Smart Reporting, für eine noch stärkere Präsenz auf den internationalen Märkten, kürzlich eine vertiefte Partnerschaft mit Solventum (ehemals 3M Health Information Systems), einem der Marktführer im Bereich der radiologischen Befundung in Nordamerika, bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit bietet Kunden den Zugang zu zusätzlichen Spitzentechnologien und Innovationen, die die radiologische Befundung noch zeiteffizienter und datengesteuerter machen werden. Die Software wird international über große Healthcare-IT-Partner vertrieben, darunter Siemens Healthineers, GE Healthcare und Canon.

Dr. Hubert Birner, Managing Partner bei TVM Capital Life Science, erläuterte: „Neue Technologien wie Künstliche Intelligenz und Machine Learning sind einer der Treiber von Innovationen in der Gesundheitsbranche und bieten ein großes Wachstumspotenzial. TVM sieht Smart Reporting, dessen führende Technologie bereits von Tausenden von Ärztinnen und Ärzten auf der ganzen Welt genutzt wird, als einen künftigen internationalen Marktführer in den Bereichen Radiologie und Pathologie. Auch im Vertrieb vor allem auf Industrie-Partnerschaften zu setzen, hat TVM überzeugt.“

„Als internationaler Life-Science-Wagniskapitalgeber finanziert TVM neben der klassischen Wirkstoffforschung Medizintechnologien und innovative HealthTech,“ ergänzte Stefan Fischer, Managing Partner bei TVM Capital Life Sciences. „Hier stehen differenzierte Geschäftsmodelle von Unternehmen im Fokus, die bereits kommerziell sind und mit ihrer Technologie einen unmittelbaren Nutzen für Patienten schaffen. Smart Reporting passt perfekt in diese Investitionsstrategie."

„Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Finanzierungsrunde und danken TVM und unseren übrigen Investoren für ihre starke Unterstützung. Mit dem zusätzlichen Kapital werden wir unsere internationale Wachstumsstrategie, die wir kürzlich mit dem Markteintritt in die USA bereits gestartet haben, konsequent fortsetzen können. Unser Fokus in den kommenden Monaten liegt auf der Durchdringung der globalen Healthcare-IT-Schlüsselmärkte und der weiteren Produktentwicklung von KI-basierten Lösungen,” so Prof. Dr. Wieland Sommer, Gründer und CEO von Smart Reporting.

Über Smart Reporting

Smart Reporting, gegründet 2014 von Wieland Sommer, Professor für Radiologie und Master in Public Health von Harvard University, hat sich als führender Anbieter von Dokumentationssoftware in der Medizin etabliert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und hat sich zum Ziel gesetzt, manuelle und repetitive Prozesse in der medizinischen Dokumentation zu vereinfachen und gleichzeitig Qualität und Datenstandardisierung zu verbessern. Smart Reporting setzt dabei auf die Automatisierung von Routineaufgaben und garantiert gleichzeitig Konsistenz, indem es medizinisches Expertenwissen mit führender Technologie vereint. Die von Smart Reporting entwickelte Software für medizinische Dokumentation wird weltweit von führenden Technologie- und

Geräteherstellern vertrieben und hat sich als Standard in der Branche etabliert. Durch strategische Partnerschaften und die Verfügbarkeit der Software in sieben Sprachen hat Smart Reporting Marktzugang in den Kernmärkten der Healthcare-IT erschlossen. Mit einem interdisziplinären Team von 80 Mitarbeitern, bestehend aus Ärzten, Experten für künstliche Intelligenz, Healthcare-IT und dem sicheren Austausch medizinischer Daten, treibt das Unternehmen kontinuierlich Innovationen voran, um den steigenden Anforderungen im Gesundheitswesen gerecht zu werden. Für weitere Informationen über Smart Reporting: www.smart-reporting.com

Über TVM Capital Life Science

TVM ist eine führende, international agierende Venture-Capital-(VC)-Gesellschaft, die in Innovationen aus dem Life-Science-Bereich investiert. Insgesamt verwaltet TVM über mehrere Fonds rund 900 Millionen US-Dollar und wird dabei von einem erfahrenen transatlantischen Investment-Team beraten. In seinem Portfolio konzentriert sich TVM auf Therapeutika und Medizintechnologie aus Europa und Nordamerika, und zwar differenzierte First-in-Class- oder Best-in-Class-Assets, die das Potenzial haben, die Standardversorgung für Patienten zu transformieren.

TVM verfolgt eine einzigartige Investmentstrategie mit zwei Schwerpunkten: Innovative frühphasige Therapeutika finanziert die VC-Gesellschaft über Unternehmen mit einem Single-Asset-Ansatz („Project-Focused Company“, PFC) in strategischer Partnerschaft mit dem globalen Pharmaunternehmen Eli Lilly and Company. Darüber hinaus investiert TVM in differenzierte Medizintechnologien sowie HealthTech im kommerziellen Stadium sowie in Therapeutika in späteren klinischen Entwicklungsphasen („Late-Stage-Investments“).

Über diesen innovativen Early-Stage-/Late-Stage-Ansatz ist TVM seit über einem Jahrzehnt erfolgreich, attraktive Renditen für Investoren zu erzielen und dabei neue Therapien und Technologien zu finanzieren, die ein Ziel verfolgen: das Leben von Patienten entscheidend zu verbessern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.tvm-capital.com. Folgen Sie TVM auf LinkedIn.

Kontakt:



TVM Capital Life Science

Dr. Hubert Birner, Managing Partner

Email: Dr. Hubert Birner, Managing PartnerEmail: info@tvm-capital.com Media Relations:



MC Services AG

Europa: Anne Hennecke

Tel: +49 211 529 252 22



Nordamerika: Laurie Doyle

Tel: +1 339 832 0752

Email: Nordamerika: Laurie DoyleTel: +1 339 832 0752Email: tvm@mc-services.eu

