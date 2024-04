Original-Research: Serviceware SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE Unternehmen: Serviceware SE ISIN: DE000A2G8X31 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.04.2024 Kursziel: 18,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Serviceware startet mit zweistelligem Umsatzwachstum und Rekord-Backlog ins neue Jahr Serviceware hat jüngst Q1-Zahlen vorgelegt, die unsere Erwartungen auf Ebene der Top Line klar geschlagen haben. Auch der aktuelle Backlog befindet sich über unseren Prognosen, während das EBITDA leicht unter unseren Erwartungen lag. [Tabelle] Starkes Wachstum der SaaS/Service-Erlöse treiben Top Line in Q1: Serviceware hat den Konzernumsatz im ersten Quartal erneut zweistellig steigern können (+13,4% yoy auf 25,0 Mio. EUR). Angesichts des hohen und steigenden Anteils wiederkehrender Erlöse (FY23: 70,9%) nimmt SJJ damit Kurs auf die 100-Mio.-Euro-Marke. Wie üblich bildeten die SaaS/Service-Umsätze mit einem überproportionalen Wachstum (+20,7% yoy) die Basis für die gute Top Line-Entwicklung, während die Wartungserlöse im Rahmen der SaaS-Transformation erwartungsgemäß abnahmen (-7,5% yoy auf 4,0 Mio. EUR). Auch die Vertragsverbindlichkeiten, die als Proxy für den Auftragsbestand angesehen werden können, sind in Q1 um 13,3 Mio. EUR qoq (+51,3% yoy; +22,2% qoq) auf ein Rekordhoch von 67,8 Mio. EUR geklettert. Damit konnte an die sehr gute Entwicklung des Vorjahres angeknüpft werden, in dem die Vertragsverbindlichkeiten um 71,0% von 32,4 Mio. EUR auf 55,5 Mio. EUR gesteigert wurden. Zahlreiche Neuaufträge für Servicewares proprietäre SaaS-Lösungen: In den letzten Monaten konnte Serviceware mehrere internationale Großkunden gewinnen, die überwiegend auf das äußerst stark nachgefragte Financial-Management-Modul sowie das ergänzende BI- und Corporate Management-Modul setzen. Aufgrund der guten Dynamik und den weiteren internationalen Großkunden erwägt Serviceware aktuell den Eintritt in den US-amerikanischen Markt, der u.E. neben hohem Geschäftspotenzial auch eine willkommene Diversifizierung gegenüber den teils konjunkturell schwächelnden europäischen Staaten bieten würde. Leicht positives EBITDA erzielt: Im Auftaktquartal erzielte SJJ ein EBITDA i.H.v. 0,6 Mio. EUR (Vj.: -1,0 Mio. EUR). Bereinigt man das EBITDA um aktivierte Eigenleistungen i.H.v. knapp 0,4 Mio. EUR, weist auch das adj. EBITDA i.H.v. 0,2 Mio. EUR noch eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr auf (-1,0 Mio. EUR). Nichtsdestotrotz hatten wir ein EBITDA von 0,9 Mio. EUR erwartet, was einer leichten Steigerung gegenüber Q4/23 (0,8 Mio. EUR) entsprochen hätte. Wir gehen davon aus, dass das anhaltend hohe Wachstum leicht höhere Anlaufkosten verursacht hat. Auf Ebene des Cashflows dürften sich positive Working Capital-Bewegungen durch die deutlich gestiegenen Anzahlungen ergeben haben, sodass sich die liquiden Mittel (inkl. Anleihen) um 3,2 Mio. EUR auf 31,5 Mio. EUR erhöht haben. Fazit: Serviceware hat seinen Wachstumspfad in Q1 fortgesetzt und mehrere große Kunden für seine proprietären SaaS-Lösungen gewonnen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 18,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29479.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °