EQS-News: fox e-mobility AG : Umfinanzierung Atlas und Finanzierungsstrategie

Umfinanzierung Atlas und Finanzierungsstrategie

In einem ersten Schritt zur Sicherung der Finanzierung bis Ende 2025 haben die Gesellschaft und Atlas Special Opportunities LLC („Atlas“) die auslaufende dreijährige Rahmenvereinbarung über eine zinslose Wandelschuldfinanzierung um 15 Monate bis zum 20. Juli 2025 verlängert und in eine zu 10% p.a. verzinsliche und über Fox Automotive Switzerland AG abgesicherte Finanzierung konvertiert.

Ersehen Sie dazu unten die Details/Link der Ad-hoc Meldung vom 22. April 2024:

https://www.eqs-news.com/news/adhoc/fox-e-mobility-ag-umfinanzierung-atlas/2039241

Damit hat die fox e-mobility AG die Finanzierungsoption über Wandelschuldverschreibungen in einem Volumen von 22 Mio. Euro mit einem finanzkräftigen Partner sichergestellt. Atlas ist ein Joint Venture der Atlas Capital Markets Ltd, London und der Arena Investors LP, New York. Es ist beabsichtigt, diese Finanzierungsmöglichkeit so weit wie möglich zu nutzen.

Hinsichtlich der übrigen Verbindlichkeiten sind mit dem Liechtensteiner Asset Manager Cime Invest AG sowie Darlehensgebern aus dem Aktionärskreis Vereinbarungen über Umfinanzierungen und Absicherungen bis Ende 2025 teilweise schon abschlussreif.

Basierend auf den erneuten schriftlichen unwiderruflichen Zusagen von Yangji, geht der Vorstand trotz der Verzögerungen im Jahr 2023 weiter davon aus, dass das 10 Mio Investment der Yangji Gruppe im Jahr 2024 erfolgen wird.

fox e-mobility AG will an der Strategie der Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung über starke Partner aber ohne Bankdarlehen festhalten. Es sollen dabei nicht nur Partner aus dem Finanzsektor, sondern auch aus dem Automobil- und Energiesektor über Beteiligungsfinanzierungen eingebunden werden.

