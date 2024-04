EQS-News: SYNBIOTIC übernimmt Ilesol: Enorme Wettbewerbsvorteile durch Cannabinoid-Extrakte und Isolate aus eigener Produktion

EQS-News: SynBiotic SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

SYNBIOTIC übernimmt Ilesol: Enorme Wettbewerbsvorteile durch Cannabinoid-Extrakte und Isolate aus eigener Produktion



Die deutsche Industriehanf- und Cannabis-Unternehmensgruppe

SYNBIOTIC SE übernimmt Ilesol Pharmaceuticals

aus Varaždin/Kroatien. Ilesol verfügt über eine 3.400 m2 große Produktionsanlage zur Herstellung von Cannabinoid-Extrakten und Isolaten. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen eine eigene CBD-Naturkosmetikserie. Mit der Übernahme von Ilesol ist SYNBIOTIC zukünftig in der Lage, u. a. CBD-Isolate mit dem Label „Made in EU“ selbst herzustellen und über die Unternehmen der SYNBIOTIC Gruppe zu vertreiben.

„Damit integrieren wir einen weiteren entscheidenden Prozessschritt in unsere Lieferkette“, so Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor SYNBIOTIC. „Die eigene Herstellung und Veredelung von Hanf- und Cannabis-Extrakten und entsprechenden Isolaten ist ein enormer Wettbewerbsvorteil. Allein der Markt für Hanf-Extrakte und CBD-Isolate ist ein milliardenschwerer Wachstumsmarkt. Die Kosmetikindustrie hat Hanf und CBD schon längst für sich entdeckt und die Nachfrage steigt erheblich. Und wenn die EU-Kommission im kommenden Jahr die zahlreichen Novel Food-Anmeldungen positiv bescheidet, wird die Nachfrage nach Hanf-Extrakten und CBD-Isolaten im Bereich Nahrungsergänzung nochmals um ein Vielfaches steigen.“

„Für unsere Unternehmensgruppe und Beteiligungen ist die Übernahme von Ilesol somit eine strategisch bedeutende Nachricht. Und für unsere Investoren und Aktionäre ist es nach Bushdoctor schon die zweite erfolgreiche Übernahme innerhalb von vier Monaten“, ergänzt Kruse.

SYNBIOTIC ist mit führenden Marken und zukünftig auch Ilesol im Segment der CBD-Produkte bestens aufgestellt. Was bislang fehlte, war eine eigenständige und damit von äußeren Faktoren unabhängige Produktion für die Veredelung der Extrakte und Herstellung von Isolaten. Genau diese Lücke in der Lieferkette schließt Ilesol. Zudem passt die zusätzliche Kosmetikserie von Ilesol perfekt in das Vertriebsprogramm der SYNBIOTIC Beteiligungen Solidmind und Hempro International.

„Als Teil der SYNBIOTIC Unternehmensgruppe können wir gemeinsam die nächsten Schritte auf europäischer Ebene gehen. Als erfahrener Hersteller mit eigenständigen, technologisch ausgereiften Produktionsprozessen werden wir in jeder Hinsicht eine absolute Bereicherung für alle sein, die an SYNBIOTIC beteiligt sind“, erklärt Sasha Bajilo, CEO und Mitgründer/Co-Founder, Ilesol Pharmaceuticals.

Das erklärte Ziel von CEO Daniel Kruse ist es, SYNBIOTIC nicht nur auf dem deutschen, sondern auch auf dem europäischen Markt als führende Unternehmensgruppe für Industriehanf und Cannabis zu etablieren. Mit den Übernahmen von Bushdoctor und Ilesol ist SYNBIOTIC jetzt auch in Österreich und Kroatien aktiv.

„Die paneuropäische Ausrichtung der Unternehmensgruppe ist der logische Schritt für eine starke Marktposition in ganz Europa. Damit vervollständigen wir nicht nur unsere Lieferkette und erhöhen die Umsatzpotenziale, sondern steigern die Bedeutung von SYNBIOTIC für große, strategische Investoren von außerhalb Europas“, so Kruse.

Über Ilesol Pharmaceuticals

Ilesol Pharmaceuticals ist als industrieller Hersteller von Cannabinoid-Extrakten und CBD-Isolaten auf kosmetische Inhaltsstoffe, Kosmetikprodukte und Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert. Das Unternehmen mit Sitz in Varaždin/Kroatien verfügt über eine eigene Produktionsanlage mit einer Fläche von 3.400 m2 und deckt den kompletten Produktionsprozess ab.

Über SYNBIOTIC

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Hanf- und Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die EU fokussierte Buy and Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis hin zum Handel - vom Feld ins Regal. Kerngeschäfte des vertikal integrierten Unternehmens sind Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Hanf-, CBD und Cannabis-Produkten.

SYNBIOTIC hat eine klare Strategie, die Expansion entlang der Wertschöpfungsketten ihrer Geschäftsbereiche – Hanf und CBD, medizinischem Cannabis sowie Konsumcannabis – weiter auszubauen.

