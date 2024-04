Novartis-Zahlen geben Schweizer Börse Schub

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - An der Schweizer Börse haben die Optimisten am Dienstag das Zepter übernommen.

Ein guter Zwischenbericht des Pharmakonzerns Novartis sowie von ausländischen Unternehmen sorgte für Zuversicht, wie Händler sagten. Positive Impulse gab es auch auf der Konjunkturseite. So wuchs die Wirtschaft der Euro-Zone im April so kräftig wie seit einem knappen Jahr nicht mehr. Der SMI kletterte bis kurz vor Handelsschluss um 1,2 Prozent auf 11.467 Punkte.

Novartis zog zwei Prozent an, nachdem das Pharmaunternehmen die Analystenerwartungen im Startquartal übertroffen und den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben hatte. Rivale Roche, der am Mittwoch über den Geschäftsgang informiert, gewann 1,8 Prozent an Wert. Spitzenreiter unter den Standardwerten war der Arznei-Auftragsfertiger Lonza mit einem Plus von 4,1 Prozent.

Kühne+Nagel sackten dagegen fast fünf Prozent ab. Der Umsatz des Logistikkonzerns brach im Auftaktquartal um fast ein Fünftel ein, der Gewinn schrumpfte um 40 Prozent. Die Industriefirma Schweiter büsste nach einer Kurszielsenkung durch die UBS-Analysten 4,3 Prozent ein.

