Sportschuh- und Sportbekleidungshersteller

Schweizer On Holding hebt nach Rekordquartal Prognose an

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: canadastock/Shutterstock.com

Der Schweizer Sportschuh- und Sportbekleidungshersteller On Holding hat nach einem Rekordquartal seine Umsatz- und Rentabilitätsprognose angehoben.

Im laufenden Jahr werde nun ein währungsbereinigtes Wachstum der Verkaufserlöse um mindestens 31 Prozent auf 2,91 Milliarden Franken erwartet, teilte das vom ehemaligen Schweizer Tennisstar Roger Federer unterstützte Unternehmen am Dienstag mit. Die bereinigte operative Gewinnmarge (Ebitda) solle zwischen 17 und 17,5 Prozent liegen.

"Dieses Quartal beweist, dass unsere Strategie funktioniert", erklärte Firmengründer und -chef David Allemann. "Von unserem diversifizierten Portfolio an ikonischen Schuhmarken über unser herausragendes Wachstum im Bekleidungsbereich bis hin zu unserer globalen Markenpräsenz."

Im zweiten Quartal stieg der Nettoumsatz gegenüber der Vorjahresperiode um 38,2 Prozent auf 749,2 Millionen Franken und die Ebitda-Marge verbesserte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 18,2 Prozent.

On Holding
