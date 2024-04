UniCredit Bank Austria bekommt neuen Vorstandschef

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - Bei der zur italienischen Großbank UniCredit gehörenden Bank Austria kommt es zu einem Wechsel an Vorstandsspitze.

Per 1. Mai übernimmt der Vorstandschef der kroatischen UniCredit-Tochter Zagrebacka Banka, Ivan Vlaho, das Ruder von Robert Zadrazil, der zum Country Manager in Österreich aufsteige, teilte das Institut am Dienstag mit.

Als Country Manager Austria soll Zadrazil die UniCredit in Österreich vertreten. Er werde für die Kommunikation mit allen relevanten Stakeholdern und Institutionen verantwortlich sein. Zudem werde Zadrazil im Kundenbeziehungs-Management eine zentrale Rolle einnehmen, hieß es.

Vlaho werde seine neue Funktion als Vorstandsvorsitzender in Österreich zusätzlich zu seiner Rolle als stellvertretender Leiter der Region Mittel- und Osteuropa übernehmen. Sein Nachfolger in Kroatien wird Dalibor Cubela, der derzeit stellvertretender Vorstandschef in Bulgarien ist.

