Trading-Chance Fiserv: Deckel drauf?

Die gestern vorgelegten Quartalszahlen von Fiserv, einem technischen Dienstleister für die Finanzindustrie, wurden zwar positiv aufgenommen, aber in die Käufe hinein tauchten Gewinnmitnahmen auf. Dies direkt an einem entscheidenden Widerstand bei zugleich nicht unbedingt überschwänglichen Analysten-Kurszielen mündet in eine Trading-Chance Short.

Im Namen steckt bereits das Programm: Fiserv ist die Kurzform für Financial Services. Und das umfasst so ziemlich alles: Von elektronischer Zahlungsabwicklung über Software-Lösungen bis hin zu Scheckabrechnungen und Buchhaltung. Dass Finanzunternehmen innovative Entwicklungen bisweilen nur zögerlich umsetzen und diese dann gerne an Fintech-Dienstleister wie Fiserv auslagern, zeigt sich in der konstanten Wachstumskurve der Umsätze. Und auch das erste Quartal lief gut:

Viel Luft nach oben sehen die Analysten derzeit nicht mehr

Der Gewinn pro Aktie des Vorjahreszeittraums wurde übertroffen, Fiserv legte zum Vortag um 4,43 Prozent zu. Die Aktie notierte aber, wie der unten folgende Chart zeigt, am Tageshoch noch ein gutes Stück höher. Trader nutzten den Anstieg also, um Kasse zu machen. Ein „Omen“?

Gut möglich, denn dass die Abgaben einsetzten, als sich der Kurs dem bisherigen Rekordhoch bei 160 US-Dollar annäherte, zeigt, dass einige die Aktie auf diesem Level als teuer genug ansehen, um sie zu verkaufen. Und wenn es nicht gelingt, den Deckel in Form des bisherigen Rekordhochs zu sprengen, wenn die Bilanzdaten auf den Tisch kommen – wann dann?

Auch die Analysten sehen die Bäume hier nicht in den Himmel wachsen, denn für ein Unternehmen im Dunstkreis der Finanzbranche liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis mit 18 auf Basis der 2024er-Gewinnschätzungen eher hoch. Die im April neu vergebenen Einschätzungen werden von „Halten“ und „Untergewichten“ dominiert … und das durchschnittliche Kursziel für Fiserv liegt mit 163 US-Dollar nur geringfügig über dem jüngsten Rekordhoch.

Abgabedruck am bisherigen Hoch

Der Chart zeigt, dass die Fiserv-Aktie im Vorfeld des gestrigen Kursanstiegs bereits auf dem Weg nach unten war und die ursprüngliche, im Oktober 2023 etablierte Aufwärtstrendlinie gebrochen hatte.

Quelle: marketmaker pp4

Dies im Kombination mit den auffälligen Abgaben in die positive Reaktion auf die Quartalsbilanz hinein bietet die Chance, dass der Kurs die vorherige Korrektur wieder aufnimmt, weil die Marktteilnehmer erkennen, dass der Spielraum nach oben „gedeckelt“ ist. Einen Anlauf an die obere Begrenzung des aktuellen Trendkanals sollte man aber dennoch als Option vor erneuten Abgaben einkalkulieren, weshalb wir den Stop Loss Short zunächst noch eher weit ansetzen.

Ein trendkonformer Long-Trade nahe am Schlüssel-Support

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 220,282 US-Dollar, daraus errechnet sich ein Hebel von 2,37. Den Stop Loss würden wir bei 172 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim derzeitigen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0680 einem Kurs von ca. 4,45 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Fiserv lautet PC6XK2.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 160 US-Dollar, 163 US-Dollar, 166 US-Dollar

Unterstützungen: 146 US-Dollar, 132 US-Dollar, 129 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Fiserv

Basiswert Fiserv WKN PC6XK2 ISIN DE000PC6XK28 Basispreis 220,282 US-Dollar K.O.-Schwelle 220,282 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 2,37 Stop Loss Zertifikat 4,45 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.