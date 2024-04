ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Meta auf 500 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta von 555 auf 500 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investitionspahse des Social-Media-Konzerns belaste künftige Ergebnisse, schrieb Analyst Eric Sheridan am frühen Donnerstagmorgen mit Blick auf den Quartalsbericht. Die Erfolgshistorie lässt den Experten aber optimistisch bleiben./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 00:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------