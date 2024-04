2 defensive Aktien, die dein Geld in 10 Jahren verdoppeln können (einschließlich Dividende!)

Defensive Aktien, die dein Geld innerhalb von zehn Jahren verdoppeln: Ja, das gibt es. Wer als Investor auf unterbewertete, günstige Dividendenaktien setzt, der kann das durchaus erreichen. Wobei der Preis häufig eine entscheidende Rolle spielt.

Alleine die Dividende kann einen Anteil an der Gesamtrendite ausmachen. Sowie einen größeren Anteil, wenn sie entsprechend höher ist. Heute wollen wir uns einmal ansehen, warum Realty Income (WKN: 899744) und General Mills (WKN: 853862) ideal positioniert sein könnten, um dein Geld in zehn Jahren zu verdoppeln. Ich jedenfalls rechne mit einer realistischen Chance.

Realty Income: Defensive Aktie, die dein Geld verdoppelt…?!

Bei der Dividendenaktie Realty Income ist alleine die Dividende ein guter Anknüpfungspunkt, die dein Geld zwar nicht verdoppelt. Aber sehr weit helfen dürfte. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust besitzt zur Zeit eine Dividendenrendite von 5,93 %. Bedeutet: Selbst mit einer konstanten Dividende dürften in zehn Jahren 59,3 % Gesamtrendite möglich sein. Möglicherweise sogar mehr, schließlich erhöht der REIT in der Regel moderat die eigene Ausschüttungssumme je Aktie.

Eine stabile Dividende setze ich dafür weitgehend voraus. Mit einer Dividendenhistorie von rund 54 Jahren, einem Portfolio von mehr als 13.000 Immobilien und einem Immobilien-Markt, der sein Tal der Tränen überschritten haben sollte, ist Besserung in Sicht. Deshalb glaube ich letztlich auch, dass weitere 40 % Aktienkursperformance in den kommenden zehn Jahren möglich sein sollten.

Derzeit ist die Aktie von Realty Income günstig bewertet. Bei einem Aktienkurs von 52 US-Dollar liegt das Kurs-FFO-Verhältnis bei ca. 13. Für eine Qualitätsaktie ist das bereits preiswert. Ich rechne tendenziell jedoch damit, dass Realty Income in den kommenden zehn Jahren ein moderates Wachstum zwischen 3 % und 5 % pro Jahr bei den Funds from Operations je Aktie erzielen dürfte. Das ist eine Ausgangslage für diese Aktienkursperformance. Mittelfristig denke ich, dass ein Kurs-FFO-Verhältnis von eher 15 bis 17 fair bewertet sein dürfte. Deshalb sehe ich hier eine defensive Aktie, die das eigene Geld verdoppeln kann.

Wir dürfen nicht vergessen: Realty Income ist eine Ausnahme unter den REITs. Unter anderem aufgrund der Größe mit den vielen Immobilien, die sogar Beteiligungen an Casinos umfasst. Aber vor allem hinsichtlich der operativen Stabilität, die mehr als ein halbes Jahrhundert starke Dividenden ermöglichte. 100 % Gesamtrendite in den kommenden zehn Jahren sollten daher denkbar sein. Zumal grundsätzlich weiteres, operatives Wachstum durch Investitionen in neue Immobilien möglich ist.

General Mills: Mit Dividendenwachstum und günstiger Bewertung

Die zweite defensive Aktie, die dein Geld in den nächsten zehn Jahren verdoppeln könnte, ist für mich General Mills. Mit einer Dividendenrendite von derzeit 3,56 % ist eine direkte Verdopplung mit den Ausschüttungen nicht möglich. Auf zehn Jahre gerechnet ergäbe ein konstanter Wert lediglich 35,6 %. Vergessen dürfen wir jedoch nicht: Dieser US-amerikanische Lebensmittelkonzern hat in den vergangenen Jahren mit einem starken Dividendenwachstum auftrumpfen können.

General Mills erhöhte im letzten Jahr die Dividende je Aktie um 9 % auf 0,59 US-Dollar je Aktie und Vierteljahr. Zuvor wuchs die Ausschüttung von 0,51 US-Dollar auf 0,54 US-Dollar, was immerhin 6 % Dividendenwachstum entsprochen hat. Selbst wenn es lediglich 3 % bis 5 % Dividendenwachstum in den kommenden zehn Jahren geben sollte, so wären voraussichtlich 40 % bis 50 % Rendite alleine durch die Dividenden möglich.

Aber das reicht natürlich nicht für eine Verdopplung des eigenen Geldes. General Mills dürfte mit einer steigenden Dividende jedoch auch einen leicht steigenden Aktienkurs besitzen. Vor allem, da in den letzten Jahren der Gewinn je Aktie stark gestiegen ist und mit 4,30 US-Dollar einen Höchstwert erreicht hat. Übrigens: Das Ausschüttungsverhältnis liegt damit bei moderaten 55 %, was Raum für weiteres Dividendenwachstum lässt.

General Mills weist jedenfalls ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,4 auf, was für eine defensive Aktie aus dem Bereich der Lebensmittel-Aktien vergleichsweise preiswert ist. Eine moderate Pricing-Power durch eine starke Ausgangslage im Cornflakes-Segment, bei Häagen-Dasz-Eis und anderen Marken kann ebenfalls Wachstum bringen. Genauso wie das vergleichsweise junge Tiernahrungs-Segment. Selbst wenn General Mills daher 3 % bis 5 % Gewinnwachstum ermöglichen kann, dürfte die Aktie auf einem guten Weg sein. Die moderate Bewertung und die wachsende Dividende sind jedenfalls der Grundstein für mich, der eine solche Performance ermöglichen könnte.

Vincent besitzt Aktien von General Mills und Realty Income. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Realty Income.

