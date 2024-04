Frankreich will sicherheitsrelevante Teile von IT-Konzern Atos übernehmen

Paris (Reuters) - Frankreich will nach Angaben von Finanzminister Bruno Le Maire Teile des angeschlagenen IT-Konzerns Atos übernehmen.

Es gehe um Geschäftsaktivitäten von strategischem staatlichem Interesse, sagte Le Maire am Sonntag dem Sender LCI. Eine entsprechende Absichtserklärung habe er am Wochenende an das Atos-Management gesandt. Neben der Regierung sollten sich im Staatsumfeld tätige Unternehmen an dem Vorhaben beteiligen, sagte der Minister.

Der hoch verschuldete IT-Konzern Atos braucht frisches Geld. Das Unternehmen beliefert unter anderem das Militär und die Geheimdienste Frankreichs sowie die Rüstungsindustrie. Das Unternehmen spielt auch eine wichtige Rolle beim Schutz vor Cyberangriffen. IT-Einrichtungen von Atos werden für die Simulation von Atomtests und für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) gebraucht. Atos-Software steckt etwa in "Scorpion"-Panzern und "Rafale"-Kampfjets.