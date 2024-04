Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Ankauf

Die Vaudoise-Gruppe übernimmt das Unternehmen Prevanto und wird Marktführerin in der aktuariellen Beratung für Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz



Lausanne, 30. April 2024 – Die Vaudoise Versicherungen Holding AG hat am 29. April 2024 100 % des Aktienkapitals der Prevanto AG erworben, die in der Beratung von öffentlichen und privaten Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz tätig ist. Diese Übernahme ergänzt jene von Pittet Associés SA im Jahr 2019, die 2022 ihrerseits das BVG-Expertenteam von SwissLife Pension Services erwarb. Die Vaudoise-Gruppe wird so zur Marktführerin im Bereich der aktuariellen Beratung von Vorsorgeeinrichtungen. Bei dieser Übernahme bleiben alle Arbeitsplätze erhalten.

Prevanto wird seit 2015 von den drei Partnern Stephan Wyss, Patrick Spuhler und Michèle Mottu Stella gehalten und ist ein anerkannter Akteur für Beratungs- und Verwaltungsdienstleistungen für öffentliche und private Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz. Das Unternehmen ist landesweit tätig mit Büros in Zürich, Basel und Lausanne.

Komplementarität und nationale Führungsrolle 2019 trat Pittet Associés in die Vaudoise-Gruppe ein und übernahm im Jahr 2022 die BVG-Experten von SwissLife Pension Services. Durch die Übernahme von Prevanto kann die Vaudoise-Gruppe ihre Dienstleistungen für die Pensionskassen in der Deutsch- und Westschweiz ergänzen. Als Marktführerin in der aktuariellen Beratung für Vorsorgeeinrichtungen kann die Vaudoise auf die Kompetenzen und die Expertise der Teams verschiedener Einheiten zurückgreifen, und damit ihre Attraktivität als engagiertes Unternehmen für Kunden und als motivierende Arbeitgeberin steigern. Reto Kuhn, Chief Investment Officer der Vaudoise-Gruppe, wird nach der Transaktion den Verwaltungsrat von Prevanto präsidieren.

Jean-Daniel Laffely, CEO der Vaudoise-Gruppe: «Dass Prevanto zur Vaudoise Holding stösst, ist ein entscheidender Schritt für die aktuarielle Beratung von Vorsorgeeinrichtungen. Mit ihrem Beitritt zu unserer genossenschaftlichen Gesellschaft haben die Partner von Prevanto ihren Teams und Kunden gezeigt, dass ihnen die Kontinuität in ihrem Unternehmen und die Wahrung ihrer Unternehmenswerte – die sie mit der Vaudoise teilen – sehr wichtig sind.»

Stephan Wyss, Gründungspartner von Prevanto: «Wir freuen uns, Teil einer starken, stabilen und langfristig ausgerichteten Gruppe zu werden. Mit Pittet Associés ist die Vaudoise im Markt der aktuariellen Beratung von Vorsorgeeinrichtungen gut positioniert. Sie verpflichtet sich, unsere Unabhängigkeit zu bewahren, damit wir den Erfolg und das Wohlergehen von Prevanto sichern können.»

Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter www.vaudoise.ch.



Weitere Auskünfte Patrick Matthey, Leiter Unternehmenskommunikation, 021 618 82 18,pmatthey@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1 900 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. 2024–2025 verteilt sie so CHF 37 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

