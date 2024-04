EQS-News: NanoRepro AG: Aufsichtsrat bestätigt CEO Lisa Jüngst

EQS-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Personalie

Marburg, 30. April 2024 – Der Aufsichtsrat der NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109/ Symbol: NN6) hat das Mandat von Vorstandsmitglied Lisa Jüngst einstimmig um drei Jahre verlängert und schafft damit die Voraussetzung für eine konstante und stabile Führung der Gesellschaft auf dem Weg zu einem international agierenden Gesundheitsunternehmen.

„Sie wird NanoRepro auch zukünftig als Vorstandsvorsitzende führen und darüber freuen wir uns sehr“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Olaf Stiller. „Frau Jüngst ist als eine der wenigen weiblichen CEO ein großes Vorbild und hat mit ihrem Durchhaltevermögen, ihrer Kompetenz, Empathie und Führungsstärke das Unternehmen in eine völlig neue Größenordnung gehoben. Dadurch, dass sie die Chancen der Corona-Pandemie sehr früh erkannt und erfolgreich für das Unternehmen genutzt hat, sind die Perspektiven von NanoRepro nach der enormen Erweiterung von Substanz und Working Capital sehr vielversprechend.“

Diplom-Betriebswirtin Jüngst war 2006 die erste Angestellte der Gesellschaft und hat den ersten Schnelltest der NanoRepro AG in den Markt eingeführt. Seit 2013 ist sie im Vorstand des Unternehmens.

„Das mir entgegengebrachte Vertrauen weiß ich sehr zu schätzen und bedanke mich an der Stelle bei meinem Aufsichtsrat für die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit. Mein besonderer Dank gilt auch unseren Aktionären, meinem Vorstandskollegen und vor allem unseren Mitarbeitern für ihr außergewöhnliches Engagement, ihre Loyalität und Leistungsbereitschaft. Ohne sie wäre die sehr stabile Basis, die für das Unternehmen geschaffen wurde, nicht zustande gekommen. Ich freue mich darauf, auch mit diesem Team die Zukunft von NanoRepro federführend zu gestalten“, sagt Jüngst über ihre Vertragsverlängerung.

„Neben dem organischen Wachstum werden wir das Unternehmen auch anorganisch ausbauen“, sagt Aufsichtsratschef Dr. Olaf Stiller. „Der deutliche Umsatzanstieg im Kerngeschäft läuft über Plan und bestärkt uns in unserem Kurs.“

Über die NanoRepro AG

Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - darunter verschiedene Corona-Tests und fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt die NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail: juengst@nanorepro.com

