EQS-News: USU bietet Low-Code-Lösungen für den Öffentlichen Sektor

Möglingen – 30. April 2024

Plattformen und Portale auf Basis von Low-Code/No-Code-Technologien werden künftig für die digitale Verwaltungsmodernisierung eine zentrale Rolle spielen. Als strategischer Partner des führenden Technologie-Anbieters Pegasystems bietet USU hierfür ganzheitliche Lösungen aus einer Hand an – von der Prozess-Beratung über die Implementierung der Pega-Anwendungen und kundenindividuelle Anpassungen bis hin zum Application Management.

Die Vorteile der Pega-Technologie liegen vor allem in deren Integrationsfähigkeit und Flexibilität, bestehende Fachverfahren und -anwendungen einfach, rasch und wirtschaftlich an neue Anforderungen bzw. Prozesse anzupassen. Das ermöglicht eine schrittweise Modernisierung ohne die Notwendigkeit einer vollständigen Neugestaltung. Das Low-Code/No-Code-Konzept erlaubt es auch nicht-technischen Fachleuten, direkt an der Erstellung und Anpassung von Anwendungen zu arbeiten, wodurch die Entwicklungszyklen deutlich verkürzt werden.

USU verfügt mit mehr als 40 zertifizierten deutschsprachigen Pega-Spezialisten über eines der größten Inhouse-Expertenteams im DACH-Gebiet. Im Rahmen eines ausführlichen Whitepapers „Prozessdigitalisierung im Öffentlichen Sektor“ stellen wir konkrete Lösungsszenarien für effiziente Verwaltungsprozesse vor.

„Unser Partner Pegasystems hat gerade den Zuschlag für den Rahmenvertrag Low-Code-Plattformen für die öffentliche Hand bei der Ausschreibung der PD – Die Berater der öffentlichen Hand erhalten. Hierzu gratulieren wir herzlich. Denn dadurch kann die öffentliche Verwaltung in Deutschland agiler, kosteneffizienter und bürgerfreundlicher gestaltet werden“, freut sich Thomas J. Schwenk, Director Business Strategy bei USU.

Seit vielen Jahren unterstützt USU die Behörden von Bund, Ländern und Kommunen bei der strategischen und technischen Umsetzung der digitalen Transformation. Neben Wissensmanagement-Systemen für erfolgreiche E-Government-Services sowie IT Management-Lösungen für die transparente Steuerung und Optimierung von IT-Infrastrukturen und -Services bilden Online-Portale und Individual-Lösungen einen Schwerpunkt des USU-Portfolios für die Öffentliche Verwaltung.

Diese Pressemitteilung ist unter https://www.usu.com abrufbar.

USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: https://www.usu.com

Kontakt

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com

