dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.05.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Amazon mit deutlichem Umsatzanstieg

SEATTLE - Das Handelsgeschäft und Cloud-Dienste haben Amazon im vergangenen Quartal ein kräftiges Umsatzplus beschert. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 143 Milliarden Dollar (134,3 Mrd Euro), wie der weltgrößte Online-Händler nach US-Börsenschluss am Dienstag mitteilte. Amazon übertraf damit die Erwartungen der Analysten.

Pfizer erhöht Gewinnziel - Quartalszahlen besser als befürchtet

NEW YORK - Der US-Pharmakonzern Pfizer ist besser ins neue Jahr gestartet als erwartet. Das Jahresziel für den bereinigten Gewinn erhöhte der Konzern am Mittwoch bei der Zahlenvorlage. An der Wall Street kamen die Nachrichten sehr gut an. Die Aktie kletterte im vorbörslichen Handel um 3,7 Prozent. Für 2024 rechnet der Konzern nun mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,15 bis 2,35 Dollar. Zuvor waren die Amerikaner von 2,05 bis 2,25 Dollar ausgegangen, nach 1,84 Dollar im Vorjahr. Beim Umsatz peilt Pfizer weiter 58,5 bis 61,5 Milliarden Dollar an und damit im schlechtesten Fall so viel wie 2023.

Pharmahersteller GSK erhöht Gewinnziel für 2024

LONDON - Der Pharmakonzern GSK ist besser als erwartet in das neue Jahr gestartet. Für das Gesamtjahr hob das Unternehmen seine Gewinnziele an. "Wir haben einen starken Start in das Jahr 2024 hingelegt, mit einem weiteren Quartal hervorragender Leistungen und anhaltenden Fortschritten in unserer Pipeline, einschließlich positiver Daten für vier Phase-III-Medikamente", sagte Unternehmenschefin Emma Walmsley laut einer Mitteilung am Mittwoch. Das Unternehmen habe die Wachstumsaussichten in allen seiner wichtigsten Therapiebereiche - Infektionskrankheiten, HIV, Atemwegserkrankungen/Immunologie und Onkologie - gestärkt. Diese starke Dynamik dürfte sich fortsetzen. Die Aktie legte leicht zu.

US-Spezialchemiekonzern Dupont erhöht Jahresziele nach unerwartet gutem Quartal

WILMINGTON - Der US-Spezialchemiekonzern Dupont hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Für das zweite Quartal erwarte das Management eine sequenzielle Umsatz- und Ergebnisverbesserung, sagte Finanzchefin Lori Koch am Mittwoch laut Mitteilung bei der Zahlenvorlage. Dazu beitragen soll etwa eine fortgesetzte Erholung des Elektronikmarktes und ein geringerer Abbau der Lagerbestände. Für das laufende Jahr wird der Konzern zuversichtlicher. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel zu.

Modellwechsel belasten Quartalsergebnisse von Aston Martin - Kursrutsch

GAYDON - Die Abkehr von der bisherigen Version seines Modells Vantage hat dem britischen Luxusautobauer Aston Martin Lagonda zum Jahresstart einen deutlichen Ergebnisrückgang eingebrockt. Zwar soll es bald neue Versionen des Vantage und auch des Geländewagens DBX707 geben, die standen in den ersten drei Monaten aber noch nicht zum Verkauf. So sank die Zahl ausgelieferter Fahrzeuge im ersten Quartal im Jahresvergleich um mehr als ein Viertel auf 945, wie das Unternehmen am Mittwoch im britischen Gaydon mitteilte. Umsatz und operativer Gewinn gingen ebenfalls deutlich zurück und verfehlten die Erwartungen der Analysten. An den Jahreszielen hält das Management aber fest. An der Börse ging es abwärts.

J&J erhöht Vergleichssumme für Babypuder-Krebsklagen erneut

NEW BRUNSWICK - Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) will sich weiterhin mit Klägern wegen gesundheitlicher Folgen mutmaßlich asbestbelasteter Talkumpuder auf einen Vergleich einigen. Zur Beilegung sämtlicher Klagen um Körperpflegeartikel, die das Magnesiumsilikat Talkum enthalten, bietet J&J den Betroffenen nun einen Vergleich im Volumen von rund 11 Milliarden US-Dollar (10,3 Mrd Euro), teilte das Unternehmen am Mittwoch in New Brunswick mit. Das wären 2,1 Milliarden mehr, als bislang geboten wurden.

Chipkonzern AMD mit Schub in Rechenzentren

SANTA CLARA - Der Halbleiter-Konzern AMD stößt mit einem neuen KI-Chip tiefer ins Geschäft mit Rechenzentren vor. Der Umsatz in dem Bereich stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 80 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar, wie AMD nach US-Börsenschluss am Dienstag mitteilte. Bei Chips für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz dominiert seit Jahren Technik des Grafikkarten-Spezialisten Nvidia . Rivalen wie AMD und Intel wollen aber ebenfalls von dem KI-Boom profitieren.

Berlusconi-Firma scheitert mit Vorstoß zu ProSiebenSat.1-Aufspaltung

UNTERFÖHRING - Der italienische Großaktionär von ProSiebenSat.1 und TV-Konzern Media for Europe (MFE) hat im Machtkampf um die angestrebte Aufspaltung des deutschen TV-Unternehmens eine Niederlage eingesteckt. Zugleich konnten die Mailänder am Dienstag auf der Hauptversammlung der Aktionäre den eigenen Einfluss etwa bei der Besetzung des Aufsichtsrats deutlich ausbauen.

