AKTIE IM FOKUS: Borussia Dortmund vorbörslich stark - Champions League gesichert

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein sportlicher Erfolg erhöht am Donnerstag wieder einmal das Interesse der Anleger an Borussia Dortmund (BVB). Für den Kurs des Fußballclubs ging es vorbörslich um vier Prozent nach oben, weil dieser dank eines 1:0-Erfolgs gegen Paris Saint-Germain auf Finalkurs in der Champions League ist und zugleich wieder einen Startplatz in der lukrativen europäischen Eliteliga gesichert hat.

Mit dem Sieg hat Dortmund der Bundesliga einen fünften Startplatz in der kommenden Champions-League-Saison beschert. In der nächsten Saison erhalten dort die zwei besten Nationen einen zusätzlichen Platz. Durch den BVB-Sieg kann Deutschland im maßgebenden UEFA-Ranking nun nicht mehr vom zweiten Platz verdrängt werden.

Da die Dortmunder derzeit auf dem fünften Platz in der Bundesliga stehen und vom Verfolger Eintracht Frankfurt nicht mehr eingeholt werden können, ist dem BVB auch in der neuen Saison wieder ein Startplatz in der Champions League sicher./tih/mis