Aktien Asien/Pazifik: Hang Seng steigt nach Apple-Zahlen weiter

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Positive Impulse von Apple haben am Freitag insbesondere der technologielastigen Hongkonger Börse weiteren Auftrieb gegeben.

Vor dem wichtigen monatlichen Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten hielt sich der Optimismus der Anleger aber in Grenzen. Die Daten spielen eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbak Fed, deren Vorsitzender Jerome Powell jüngst die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen erneut gedämpft hatte. In Japan und an den chinesischen Festlandsmärkten wurde vor dem Wochenende feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Die Aktien von Apple hatten am Donnerstag schon zur Handelszeit zugelegt. Im nachbörslichen Geschäft ging es dann noch deutlich weiter bergauf.

In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg der Hang-Seng-Index am Freitag um 1,5 Prozent auf 18 484 Punkte. Damit knüpfte er an seine jüngste Gewinnserie an - unterbrochen lediglich von einer Feiertagspause zur Wochenmitte - und erreichte den höchsten Stand seit September vergangenen Jahres.

Beim australischen S&P/ASX 200 reichte es nach den moderaten Vortagsgewinnen für ein Plus von 0,55 Prozent auf 7629 Punkte./gl/mis