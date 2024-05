Vor dem Halbfinal-Rückspiel: So viel Substanz steckt in der BVB-Aktie

Borussia Dortmund kämpft am Dienstag gegen Paris Saint-Germain um den Einzug ins Finale der Champions League. Der könnte die Aktie erneut beflügeln. Wir loten vorher aus, wie viel Wert du hier aktuell für dein Geld bekommst.

Es war ein perfekter Abend für den Fußbal-Bundesligisten Borussia Dortmund am Mittwoch: Dank des 1-0-Siegs gegen Paris Saint-Germain im Halbfinal-Hinspiel der Champions League darf der BVB weiter vom Finale träumen. Noch wichtiger aber, zumindest für die Aktionäre des im SDax notierten Werts: Durch den Erfolg über PSG darf die Borussia trotz eines enttäuschenden fünften Platzes in der Bundesliga im kommenden Jahr trotzdem erneut in der lukrativen Champions League antreten. Entsprechend ging es mit dem seit der Corona-Pandemie arg ramponierten Kurs am Donnerstag um fast fünf Prozent aufwärts. Unsere Analyse zeigt, wie viel Potenzial längerfristig noch in der Aktie steckt.