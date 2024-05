EQS-News: Aurubis: Steffen Alexander Hoffmann wird neuer Finanzvorstand der Aurubis AG

EQS-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Personalie

Steffen Alexander Hoffmann wird neuer Finanzvorstand der Aurubis AG

Zum 1. Oktober 2024 wird Steffen Hoffmann Chief Financial Officer (CFO) der Aurubis AG

Der Aurubis-Aufsichtsrat bestellt den CFO, wie üblich, für zunächst 3 Jahre

Hamburg, 6. Mai 2024 – Steffen Hoffmann (54) übernimmt mit seinem Eintritt in das Unternehmen am 1. Oktober 2024 das Finanzressort von Rainer Verhoeven (56), der das Unternehmen, wie bereits im Januar 2024 angekündigt, zum 30. Juni 2024 verlassen wird.

„Mit Steffen Hoffmann gewinnen wir einen international erfahrenen Manager“, erläutert Prof. Dr. Fritz Vahrenholt, Aufsichtsratsvorsitzender der Aurubis AG, die Entscheidung. „Seine langjährige Erfahrung in internationalen Finanzthemen wird er für die Umsetzung der Wachstumsstrategie der Aurubis AG zusammen mit dem Vorstandsteam zielführend einbringen und damit zur erfolgreichen Umsetzung der Projekte entscheidend beitragen.“

Der gebürtige Stuttgarter Steffen Hoffmann studierte zunächst Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Karlsruhe und absolvierte einen MBA an der University of Massachusetts, bevor er 1996 seine Karriere als Trainee bei der Mercedes Benz AG in Stuttgart startete. Nach verschiedenen Stationen in der Mercedes-Benz Group, unter anderem in CFO-Positionen in Europa und Asien, verantwortete er zuletzt als Vice President die Bereiche Treasury and Investor Relations bei der Mercedes-Benz Group AG in Stuttgart.



Aurubis - Metals for Progress

Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.

Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. „Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte“ – dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.

Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz.

Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet.

Weitere Informationen: www.aurubis.com

