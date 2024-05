EQS-News: Top-Branchenanalyst bewertet Intershop sechsmal mit Höchstpunktzahl in der Kategorie „Aktuelles Angebot“

EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Marktbericht

Technologie überzeugt mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Funktionsumfang, Flexibilität und Skalierbarkeit

KI-gestützte personalisierte Suche – ein Ergebnis der strategischen Investition in SPARQUE.AI – als besonders stark eingestuft

Bericht stellt fest: „Kunden schätzen die Robustheit der B2B-Funktionen und die Flexibilität“ der Intershop Commerce Plattform

Jena, 06. Mai 2024 – Die Intershop Communications AG, globaler agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für die Sektoren Herstellung und Großhandel, wurde im Bericht „The Forrester Wave™: Commerce Solutions For B2B, Q2 2024“ für ihr aktuelles Angebot ausgezeichnet und als „Strong Performer“ eingestuft. Der Bericht hebt die verbesserte Architektur der Intershop Commerce Plattform und die solide Vision, wie sich das Einkaufserlebnis entwickeln wird, hervor.

Unternehmen suchen nach Digital-Commerce-Lösungen, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Robustheit, Modularität und Agilität bieten. Hier spielt die Intershop Commerce Plattform ganz vorne mit, wie die Ergebnisse der jüngsten Forrester B2B-Wave zeigen. In sechs Kriterien – assistierter Einkauf und Angebotserstellung, personalisierte Suche, Auftrags- und Bestandsmanagement, Kundenkonten und Vertragsberechtigungen, Workflow- und Geschäftsprozessmodellierung sowie KI – erhielt Intershop die Höchstpunktzahl 5/5. Die personalisierte Suche, die auf SPARQUE.AI-Technologie basiert, wurde als besondere Stärke hervorgehoben.

Im Forrester-Bericht heißt es: „Intershop scheint nun das Gleichgewicht zwischen Funktionsreichtum, Flexibilität und Skalierbarkeit gefunden zu haben, um Unternehmen wie das SHOPcloud360-Händlernetz zu unterstützen. Intershop hat eine gute Vorstellung davon, wie sich das Einkaufserlebnis mit der weiteren Verbreitung der intelligenten Fertigung in allen Branchen weiterentwickeln wird“. SHOPcloud360 wurde vom Intershop-Kunden Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler (E/D/E), Europas führendem Einkaufs- und Marketingverbund für den Produktionsverbindungshandel (PVH), ins Leben gerufen und bietet seinen Händlern ein zusätzliches Leistungselement im E-Commerce und E-Business auf Basis der Intershop Commerce Plattform.

Markus Klahn, CEO von Intershop, kommentiert: „Wir bei Intershop sind stolz darauf, dass wir im aktuellen Forrester Wave-Bericht in der Kategorie ‚Aktuelles Angebot‘ einen der vorderen Plätze belegt haben. Wir sind der Meinung, dass unsere Intershop Commerce Plattform in dem Bericht besonders hervorsticht, da sie unser Engagement widerspiegelt, Unternehmen mit skalierbaren und anpassbaren E-Commerce-Lösungen für ein KI-getriebenes Zeitalter auszustatten. Indem wir uns auf das konzentrieren, was für unsere Kunden am wichtigsten ist – Flexibilität, Skalierbarkeit und die Freiheit, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln – setzen wir weiterhin Maßstäbe in der B2B-Commerce-Landschaft.“

Für diesen Bericht hat Forrester 14 der wichtigsten Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen untersucht, analysiert und bewertet. Die Bewertung der B2B-Commerce-Lösungen basiert auf 24 Kriterien, die in drei übergreifende Kategorien unterteilt sind: Aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz. Die in diese Bewertung einbezogenen Anbieter zeichnen sich durch einen beträchtlichen Umsatz mit B2B-Produkten, einen starken B2B-Commerce-Fokus und eine breite Kundenbasis aus.

Der kostenlose Bericht steht hier zum Download bereit: „The Forrester Wave™: B2B Commerce Solutions, Q2 2024“.

Über die Intershop Communications AG:

Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus 30 Jahren digitalem Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu verbessern.

Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.com/de.

