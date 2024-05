Original-Research: STEICO SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: STEICO SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu STEICO SE Unternehmen: STEICO SE ISIN: DE000A0LR936 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.05.2024 Kursziel: 42,00 EUR (zuvor: 40,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) STEICO legt Geschäftsbericht vor und setzt Dividende aus STEICO hat am vergangenen Donnerstag nach Börsenschluss den Geschäftsbericht für 2023 veröffentlicht. Bereits vorab waren vorläufige operative Kennzahlen sowie der Q1- Bericht vorgelegt worden, sodass für uns die Bilanz und der Cashflow im Fokus standen. [Tabelle] Nettoergebnis höher als erwartet, aber Dividende überraschend ausgesetzt: Der Konzernerlös entsprach mit 365,3 Mio. EUR (-17,9 % yoy) exakt dem bereits gemeldeten Wert, wobei das EBIT mit 30,4 Mio. EUR (zuvor: 30,1 Mio. EUR) sogar marginal höher ausfiel. Unterm Strich erzielte STEICO einen Jahresüberschuss i.H.v. 16,9 Mio. EUR bzw. EPS von 1,20 EUR, was etwas über unserer Prognose lag (MONe: 15,8 Mio. EUR bzw. 1,12 EUR). Nichtsdestotrotz beabsichtigt der Verwaltungsrat vor dem Hintergrund des ersten Umsatzrückgangs seit dem Börsengang 2007, sämtliche Ressourcen auf die Stärkung des operativen Geschäfts zu fokussieren und der HV am 21.6. keine Dividende für das GJ 2023 vorzuschlagen, während wir und der Konsens von einer Ausschüttung auf Vorjahresniveau (0,40 EUR je Aktie) ausgegangen waren. Auch bilanziell wäre dies u.E. angesichts einer per 31.12. soliden Eigenkapitalquote von 53,3% zu stemmen gewesen, zumal der Free Cashflow mit -33,7 Mio. EUR (MONe: -43,4 Mio. EUR) besser ausfiel als von uns erwartet. Darüber hinaus sollten die zuletzt hohen Investitionen nach Inbetriebnahme des neuen Werks in Gromadka (Polen) nun spürbar sinken (Sachinvestitionsquote 2024-2026e: 8,3% vs. 2021-2023: 21,3%). Konservative Guidance bestätigt: Unverändert erwartet der Vorstand für 2024 Umsätze auf dem Niveau des Vorjahres von rund 365 Mio. EUR sowie eine EBIT-Marge (bezogen auf die Gesamtleistung) zwischen 9 und 11%, was einem EBIT zwischen ca. 33 und 40 Mio. EUR entspricht. Wir hatten in unserem letzten Comment vom 25.4. bereits darauf hingewiesen, dass wir die Guidance infolge des starken Ergebnis-Momentums in Q1/24 (EBIT: 10,8 Mio. EUR; EBIT-Marge: 11,6%) als zu konservativ erachten. Mit Rockwool hat zudem jüngst ein Unternehmen aus dem Branchenumfeld STEICOs die Wachstums- und Ergebniserwartungen für 2024 angehoben (Rockwool erw. Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich; zuvor: auf Vorjahresniveau) und auch der u.E. Closest Peer Sto stellt für 2024 ein solides Umsatzplus (ca. +4%) in Aussicht. Nicht zuletzt dürften sich die Holzpreise jüngst vorteilhaft für STEICO entwickelt haben. Wir bleiben demnach knapp oberhalb der Guidance positioniert. Fazit: STEICO hat ein schwieriges Geschäftsjahr 2023 zufriedenstellend abgeschlossen, das Aussetzen der Dividende stellt jedoch eine kurzweilige Enttäuschung dar. Für 2024 zeichnet sich u.E. indes positiver operativer Newsflow ab. Wir bestätigen das Rating 'Kaufen' mit dem Kursziel von 42,00 EUR (zuvor: 40,00 EUR) nach Modell-Fortschreibung. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29601.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °