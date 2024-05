Warren Buffett bleibt auf der Überholspur | Apple wurde abgebaut

Die Wall Street profitiert weiterhin von der Abkühlung des Arbeitsmarktes und den rückläufigen Renditen bei US-Staatsanleihen. Die Wall Street hat den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung auf September vorgezogen und rechnet nun mit zwei Reduktionen in diesem Jahr. Die soliden Quartalszahlen von Berkshire Hathaway helfen ebenfalls dem amerikanischen Aktienmarkt auf die Sprünge.



00:00 Intro

00:45 Überblick (Konjunktur, Notenbank & Zinssenkungen)

03:55 US Wirtschaft | Konsumenten

05:45 Ölpreis | U.S. Dollar Index

06:40 Geopolitische Spannungen: Israel, Ukraine

07:55 Spirit Airlines

08:33 Warren Buffet bleibt auf Kurs

11:25 Apple | Paramount

13:18 Rivian | Paramount

15:05 US Steel | Micron Technology

16:15 Coinbase | Carvana | Wells Fargo

18:40 MGM Resorts | Hershey

19:45 Palantir

20:20 Wochenausblick (Disney, Uber, Apple)



