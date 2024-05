EQS-Adhoc: Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius hebt Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 an

EQS-Ad-hoc: Fresenius SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius hebt Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 an



07.05.2024

Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius hebt Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 an

Fresenius erhöht seinen Gesamtjahres-Ausblick aufgrund des ausgezeichneten 1. Quartals sowie einer für das verbleibende Geschäftsjahr 2024 besser als ursprünglich erwarteten operativen Leistung.

Fresenius erwartet nun für das Geschäftsjahr 2024 ein

organisches

Konzernumsatzwachstum

zwischen 4 und 7 % (zuvor: 3 bis 6%). Das

währungsbereinigte EBIT des Konzerns

soll nun zwischen 6 und 10 % wachsen (zuvor: 4 bis 8%).

Die Anhebung des Konzernausblicks basiert auf verbesserten Geschäftsaussichten bei

Fresenius Kabi

. Fresenius Kabi erwartet nun für das Geschäftsjahr 2024 ein organisches Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich (zuvor: im mittleren einstelligen Prozentbereich). Die EBIT-Marge soll nun zwischen 15 und 16 % liegen (zuvor: etwa 15 %).

Die Anpassung des Konzern-Ausblicks reflektiert zudem, dass die Prognose nun ohne Fresenius Vamed gegeben wird, also ausschließlich für die Operating Companies Fresenius Kabi und Fresenius Helios. Nach der bereits erfolgten Ankündigung des geplanten Verkaufs des Rehabilitationsgeschäfts von Fresenius Vamed hat Fresenius seinen strukturierten Ausstieg aus seiner Investment Company Fresenius Vamed eingeleitet.

Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen können Sie unserer Website entnehmen unter https://www.fresenius.de/alternative-leistungskennzahlen.

