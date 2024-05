EQS-News: 155. ordentliche wienerberger Hauptversammlung: Alle Anträge genehmigt

EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

155. ordentliche wienerberger Hauptversammlung: Alle Anträge genehmigt



07.05.2024 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





155. ordentliche wienerberger Hauptversammlung: Alle Anträge genehmigt

Dividende von 0,90 € je Aktie

Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG: „Bestens positioniert, um Wachstum weiter voranzutreiben“

Wien, 07. Mai 2024 – Die 155. ordentliche Hauptversammlung der Wienerberger AG fand am 7. Mai 2024 als Präsenzveranstaltung in der Wiener Stadthalle statt. Nachdem der Vorstand den Jahresabschluss und den Lagebericht der Wienerberger AG für 2023 neben weiteren Berichten vorgelegt hatte, stimmte die Hauptversammlung sämtlichen Anträgen zu. Unter anderem wurde eine Dividendenausschüttung von 0,90 € je Aktie beschlossen.

Dazu Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG: „Im herausfordernden Geschäftsjahr 2023 konnte wienerberger seine Endmärkte übertreffen und die Erwartungen erfüllen. Wir sind unserer bewährten wertschaffenden Wachstumsstrategie treu geblieben, indem wir uns auf organisches Wachstum durch Innovation, die Erhöhung des Anteils an Lösungen in unserem Portfolio sowie selektive, wertschöpfende Übernahmen konzentrierten. Außerdem verzeichneten wir eine starke Performance im Infrastruktursegment und im Renovierungsgeschäft. Daher sehe ich uns bestens positioniert, um unser Wachstum weiter voranzutreiben.“

Zustimmung zu Dividenden- und Vergütungspolitik

Im Sinne einer langfristig orientierten, ausgewogenen Dividendenpolitik schlug der Vorstand der Wienerberger AG der 155. ordentlichen Hauptversammlung für 2023 eine Dividende von 0,90 € je Aktie vor. Diesem Vorschlag stimmte die Hauptversammlung zu, als Zahltag wurde Mittwoch, der 15. Mai 2024 festgelegt.

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats und des Vorstands wurde für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung erteilt, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer wurde die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien gewählt. Auch dem Vergütungsbericht 2023 sowie der Vergütungspolitik für Vorstand und Aufsichtsrat erteilte die Hauptversammlung ihre Zustimmung.

Alle Beschlüsse der 155. ordentlichen Hauptversammlung finden Sie hier: www.wienerberger.com/de/investoren/hauptversammlung.html

wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 4,2 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 811 Mio. €.



Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



Investor Relations Wienerberger AG

t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com

07.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com





Sprache: Deutsch Unternehmen: Wienerberger AG Wienerbergerplatz 1 1100 Wien Österreich Telefon: +43 1 60 192-0 Fax: +43 1 60 192-10159 E-Mail: investor@wienerberger.com Internet: www.wienerberger.com ISIN: AT0000831706 Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1896649

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1896649 07.05.2024 CET/CEST