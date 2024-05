EQS-PVR: AGROB Immobilien AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 06.05.2024 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Wegfall der Zurechnung der Stimmrechte aufgrund Veräußerung der Beteiligung an der RFR InvestCo 1 GmbH. Der Stimmrechtsanteil der RFR InvestCo 1 GmbH hat sich nicht in schwellenrelevanter Weise geändert. Der gemeldete Stimmrechtsanteil der RFR InvestCo 1 GmbH (damals noch RFR InvestCo 1 Sarl) in der letzten Meldung vom 29.10.2021 betrug 81,87 %