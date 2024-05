Dax schnuppert an neuem Allzeithoch bevor Gewinnmitnahmen einsetzen - Siemens Energy steigt kräftig

Der Dax setzte auch am Mittwoch die Positivtendenz der vergangenen Tage weiter fort und bestätigte damit die positive Einschätzung der vergangenen Handelstage aus der Dax Chartanalyse.

Nachdem der Index am Mittag bereits am Allzeithoch aus dem April schnuppern konnte gab es am Nachmittag dann allerdings wenig überraschend erste Gewinnmitnahmen. Am Ende des Tages stand ein Plus von 58 Punkten auf 18.488 Punkte zu Buche.

Siemens Energy gefragt

Vor allem positiv aufgenommene Zahlen von Siemens Energy sorgten im Dax für Aufmerksamkeit. Die Aktien sprangen um 12 Prozent hoch, weil der Energietechnik-Konzern nach einem starken zweiten Geschäftsquartal seine Jahresprognose erhöhte und damit nach zahlreichen Gewinnwarnungen wieder bessere Nachrichten sendete. Experten lobten vor allem das Ziel, dass das Unternehmen jetzt im Gesamtjahr mit einem positiven Zufluss von Barmitteln rechnet. Für das Sorgenkind, die Windkrafttochter Gamesa, steht außerdem der Sanierungsplan.

Münchener Rück nach Zahlen im Fokus

Positive Reaktionen gab es zudem auf die Resultate von Munich Re und Henkel, wie Kursanstiege bei den beiden Aktien um mindestens 2,5 Prozent zeigten. Bei Henkel honorierten die Anleger die Bestätigung der vorab veröffentlichten Quartalszahlen. Laut dem DZ-Bank-Experten Thorsten Wenzel ist bei Munich Re die Schaden-Kosten-Quote im Bereich der Schaden- und Unfallrückversicherungen exzellent ausgefallen.

BMW unter Druck

Dagegen stießen die Zahlen von BMW am Markt mit minus 3,7 Prozent auf ein sehr negatives Echo. Vor allem die überraschend schwache Profitabilität drückte auf die Stimmung - nicht nur beim Münchener Autobauer, sondern in der gesamten Branche. Auch der Autozulieferer Continental trug nach Zahlen mit einem Kursrückgang um 2,4 Prozent zur schlechteren Stimmung bei.

Im MDax waren die Aktien von Jenoptik, Knorr-Bremse und Puma nach Zahlen mit Kursgewinnen zwischen drei und neun Prozent gefragt. Vor allem Jenoptik überzeugte mit einem Gewinnsprung im Auftaktquartal. Baader-Bank-Experte Peter Rothenaicher sprach von einer überraschend starken operativen Profitabilität des Technologieunternehmens. (mit Material von dpa-AFX)