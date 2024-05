Original-Research: ZEAL Network SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: ZEAL Network SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu ZEAL Network SE Unternehmen: ZEAL Network SE ISIN: DE000ZEAL241 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.05.2024 Kursziel: 45,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA) ZEAL startet stark ins neue Geschäftsjahr Die ZEAL Network SE hat heute die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, die beim Umsatz eine noch stärkere Entwicklung zeigen als von uns erwartet. Entsprechend sehen wir unseren Investmentcase bestätigt und erwarten auch im Hinblick auf die überdurchschnittlichen Lotto-Spielvolumina im April weiter guten Newsflow. [Tabelle] Der Geschäftsbereich Lotterien verzeichnete durch die hohen Spielvolumina im Zusammenhang mit 5 Eurojackpots über 100 Mio. EUR einen deutlichen Anstieg im Transaktionsvolumen um 22,4% auf 246,3 Mio. EUR. Gleichzeitig konnte durch die bereits eingeleitete Optimierung der Servicegebühren die Bruttomarge auf 13% erhöht werden (Q4/23: 12,5%) und der Umsatz im Lotteriebereich entsprechend überproportional um 28,3% auf 32,0 Mio. EUR gesteigert werden. Auch der Games Bereich verzeichnete gegenüber dem Vorquartal (im Vorjahr war dieser Bereich noch nicht aktiv) ein Wachstum von 23,3% auf 2,2 Mio. EUR. In Summe lag der Umsatz entsprechend bei 36,1 Mio. EUR und damit über unserer Erwartung von 33,8 Mio. EUR. Im Zuge der hohen Jackpots konnte das Unternehmen in Q1 die Kundenakquisition deutlich erhöhen und mit 320 Tsd. Neukunden um 123% yoy steigern. Gleichzeitig lagen die CPLs (cost per lead) mit 33,04 EUR unter den Werten des Vorjahres, was auf die fortlaufenden Maßnahmen zur Effizienzsteigerung in diesem Bereich zurückzuführen ist (Marketingkosten: +91,3% auf 13,4 Mio. EUR). Gleichzeitig resultierte der starke Kundenaufbau in erhöhten KYC-Kosten und einem entsprechendem Anstieg der direkten Kosten des Geschäftsbetriebs auf 1,45% des Transaktionsvolumens (FY23: 1,36%). Entsprechend lag auch aufgrund der Auszahlung eines Gewinns bei der Traumhauslotterie das EBITDA mit 9,4 Mio. EUR nur leicht über dem Wert des Vorjahres (9,3 Mio. EUR) und unter unserer Erwartung (9,8 Mio. EUR). Im Rahmen der Quartalszahlen wurde der Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Im Hinblick auf ebenfalls überdurchschnittliche Spielvolumen beim Eurojackpot im April, der fortlaufenden Optimierung der Servicegebühren (insb. ab H2) sowie der Einführung der neuen Soziallotterie erachten wir das untere Ende der Bandbreite im Wachstum mit 21% als konservativ, sodass uns eine Anhebung bzw. Konkretisierung der Umsatzprognose im laufenden Jahr nicht überraschen würde. Bezüglich der Ergebnisentwicklung sehen wir den aktuellen Kundenaufbau als lohnende Investition in die künftige Profitabilität. Fazit: Die starke Umsatzentwicklung in Q1 hat unsere Erwartungen übertroffen und zeigt den Wachstumsschub, den das Unternehmen in 24/25 verzeichnen dürfte. Entsprechend bestätigen wir Kursziel und Rating. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29641.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °