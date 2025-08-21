Werbung ausblenden

Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

dpa-AFX · Uhr
    ^
Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin
Equity Research GmbH

21.08.2025 / 17:15 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media
International N.V.

     Company Name:            ad pepper media International N.V.
     ISIN:                    NL0000238145

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    21.08.2025
     Target price:            5,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media
International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten
von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel
von EUR 5,00.

Zusammenfassung:
Die ad pepper media-Aktie hat sich vor dem Hintergrund der Übernahmen von
solute und Checkout Charlie innerhalb der letzten 12 Monate etwa verdoppelt.
APM ist nun ein deutlich stärkeres Unternehmen, und die durch Übernahmen
getriebene Ertragsdynamik wird bis einschließlich 2026E anhalten. Die
Übernahme von solute mit ihrem führenden deutschen Preisvergleichsportal hat
APM's Ad-Tech-Fokus gestärkt, und die Kombination mit dem Affiliate-Netzwerk
Webgains bietet Synergieeffekte. Der Bericht für das zweite Quartal
bestätigt die vorläufigen Zahlen. Das Q2-EBITDA stieg um 61% auf EUR0,8 Mio.,
was auf den starken Beitrag (EUR0,9 Mio.) von solute zurückzuführen ist, das
seit dem 1. Mai konsolidiert wird. Wir erwarten, dass die Konsolidierung von
Checkout Charlie ab dem 1. Oktober zu weiterem externen Wachstum im vierten
Quartal führen wird. Das Management rechnet mit deutlich höheren Umsätzen
und einem deutlich höheren EBITDA im Vergleich zum Vorjahr. Ein
aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR5. Wir
bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 43%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6ca4e330dc28119a9ed7c04a02438a07

