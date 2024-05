ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt BBVA auf 'Buy' - Ziel 10,85 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 10,85 Euro auf "Buy" belassen. Es sei noch ein langer Weg, schrieb Analyst Alfredo Alonso in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die nun feindliche Übernahmeofferte für die Banco Sabadell. Das Angebot sei unverändert und erscheine nicht wirklich attraktiv. Zudem hänge die Höhe wegen der Anbindung an die BBVA-Aktie vor allem vom Kurs der Aktien ab, die zunächst einen schweren Dämpfer erleiden mussten./ag/la

