Original-Research: Berentzen-Gruppe AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Berentzen-Gruppe AG Unternehmen: Berentzen-Gruppe AG ISIN: DE0005201602 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.05.2024 Kursziel: 9,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nils Scharwächter, Tim Kruse (CFA) Q1: Top Line bleibt hinter den Erwartungen - visible Nachholeffekte dürften die Umsatzdelle jedoch kompensieren Die Berentzen-Gruppe AG hat gestern Geschäftszahlen zum Q1/24 vorgelegt. Darüber hinaus unterstreichen jüngste Insolvenzmeldungen zahlreicher Marktteilnehmer, wie herausfordernd es ist, sich ggü. den starken LEH-Partnern behaupten zu können. Promotionen durch Preisverhandlungen ausgebremst - Einigung ist erfolgt und Nachholeffekte erwartet: Mit Konzernumsätzen von 40,9 Mio. EUR fiel die Q1-Entwicklung unter unseren Erwartungen aus (-2,2% yoy; MONe: 43,2 Mio. EUR). Ursächlich hierfür sind zum einen der fehlende Erlösbeitrag aus den in 2023 eingestellten Künstlerkooperationen und zum anderen die andauernden Preisverhandlungen mit zwei LEH-Partnern. Während den Verhandlungen sind etwaige Promotionen ausgeblieben, was sich im Bereich der Fokusmarken insbesondere auf die Performance der stark promotionsgetriebenen Pushkin-Produkte auswirkte (-30,9% yoy). Die fehlenden Promotionsaktivitäten seitens der LEH-Partner hinterließen jedoch auch in weiteren Kategorien Spuren. So dürfte auch das vergleichsweise niedrige Wachstum bei Mio Mio erklärbar sein (+6,8% yoy). Hier dürften zudem die durchgeführten Preiserhöhungen (Regalpreis: 1,09 EUR; zuvor: 0,99 EUR) und damit das Überschreiten des psychologischen Schwellenwerts von einem Euro die Erlösdynamik vorübergehend ausgebremst haben, die u.E. jedoch bereits in Q2 wieder zweistellig anziehen dürfte. Hinsichtlich der ausstehenden Preisverhandlungen konnte im April bereits eine Einigung herbeigeführt werden, mit der sich BEZ zufrieden zeigte. Bezüglich der ausgefallenen Promotionen hat man sich geeinigt, dass diese nachgeholt werden und somit das Gros der fehlenden Umsatzbeiträge in den kommenden Quartalen kompensiert werden dürfte. Erste Erfolge der avisierten Ergebnisverbesserung: Erfreulicherweise konnten erste Fortschritte in der Ergebnisentwicklung verzeichnet werden. So standen trotz des marginal geringeren Top Line-Niveaus nach Q1/2024 ein EBITDA i.H.v. 3,4 Mio. EUR (+0,5 Mio. EUR yoy) bzw. ein EBIT von 1,3 Mio. EUR (+0,3 Mio. EUR) zu Buche. Insolvenzmeldungen in sämtlichen Getränkekategorien bestärken Timing der neuen Strategie: Wie herausfordernd das Marktumfeld nach wie vor ist, unterstreichen zahlreiche Insolvenzmeldungen. Hiervon betroffen sind sowohl junge als auch bereits seit Jahrzehnten existierende Anbieter (z.B. Elephant Gin GmbH, Frischemanufaktur, Altenburger Destillerie, Memminger Brauerei uvw.). Mit dem Fokus in jeweils unterschiedlichen Getränkekategorien kann festgehalten werden, dass das herausfordernde Marktumfeld kategorieübergreifend ist. Im Wesentlichen stützt diese Entwicklung u.E. das Momentum der überarbeiteten Berentzen-Strategie. Guidance für 2024 bestätigt: Im Rahmen des Q1-Berichts wurde die Anfang des Jahres kommunizierte Prognose bestätigt. Konkret erwartet der Vorstand Umsatzerlöse zwischen 190,0 und 200,0 Mio. EUR (MONe: 193,9 Mio. EUR), ein EBITDA zwischen 17,2 und 19,2 Mio. EUR (MONe: 17,4 Mio. EUR) sowie ein EBIT von 8-10 Mio. EUR (MONe: 8,5 Mio. EUR). Hierin sehen wir auch ein klares Zeichen des Unternehmens, dass es in Q1/24 lediglich zu temporären (und nachvollziehbaren) Umsatzverschiebungen gekommen ist und die Umsatzschwäche im ersten Quartal keineswegs ein strukturelles Problem darstellt. Fazit: Wenngleich die Erlösentwicklung in Q1 unter den Erwartungen ausfiel, sind die Erklärungsansätze u.E. nachvollziehbar, wodurch auch die Nachholeffekte mit einer hohen Visibilität verbunden sind. Entscheidend dürften weiterhin die Finanzierungskosten sein. Wir sehen das Unternehmen aber insgesamt auf einem guten Pfad die eingeleitete Strategie umzusetzen und bestätigen daher die Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 9,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29721.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °