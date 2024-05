EQS-News: TAG Immobilien AG: Steigende Ergebnisse im Vermietungs- und im Verkaufsgeschäft im Q1 2024; Verschuldungsgrad LTV mit 45,6% bereits nahe der Zielgröße

EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

PRESSEMITTEILUNG

Steigende Ergebnisse im Vermietungs- und im Verkaufsgeschäft im Q1 2024; Verschuldungsgrad LTV mit 45,6% bereits nahe der Zielgröße

Vermietungsergebnis (FFO I) erhöht sich auf EUR 44,6 Mio. nach EUR 42,6 Mio. im Q1 2023 (+5%)

Verkaufsergebnis in Polen um EUR 11,0 Mio. auf EUR 19,8 Mio. gegenüber EUR 8,8 Mio. im Q1 2023 gesteigert

Alle Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 werden bestätigt

Ca. 780 Wohnungen in Deutschland seit Jahresbeginn bis Mai 2024 verkauft; Nettoliquiditätszufluss aus diesen Verkäufen von ca. EUR 59,0 Mio. erwartet

LTV sinkt auf 45,6% nach 47,0% zum 31. Dezember 2023; weitere Finanzierungskennzahlen unverändert auf sehr gutem Niveau

Zuhause für Generationen: weiter verbesserte Klimaeffizienz des deutschen Portfolios und Auszeichnungen für das soziale Engagement der TAG

Hamburg, 14. Mai 2024

Ergebnisanstiege im Q1 2024 – positiver operativer Geschäftsverlauf aus dem Vorjahr setzt sich fort

Die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2024 haben sich für die TAG Immobilien AG (TAG) als operativ sehr erfolgreiches Quartal erwiesen. Der FFO I, der sowohl das deutsche als auch das polnische Vermietungsgeschäft umfasst, konnte im Vergleich zum Vorjahr um 5% auf EUR 44,6 Mio. (EUR +2,0 Mio.) gesteigert werden.

Zu diesem Ergebnis trug zunächst ein gesamtes like-for-like-Mietwachstum im deutschen Portfolio von 2,4% p.a. bei (Geschäftsjahr 2023: 2,3%). Der Leerstand in den rund 84.500 Wohnungen des Konzerns in Deutschland erhöhte sich saisonal bedingt von 4,0% zu Beginn des Jahres leicht auf 4,2% im März 2024 (gegenüber 4,7% im März 2023). Im polnischen Vermietungsportfolio, das zum Stichtag ca. 2.600 Wohnungen umfasste, belief sich das like-for-like-Mietwachstum auf 10,1% p.a. nach 10,8% im Geschäftsjahr 2023. Da im ersten Quartal 2024 wiederum neu fertig gestellte Wohnungen in die Vermietung gingen, erhöhte sich der Leerstand auf 9,8% zum Stichtag nach 7,2% zum 31. Dezember 2023. Bei den Mietwohnungen, die in Polen bereits seit mehr als einem Jahr vermietet werden, beläuft sich der Leerstand dagegen auf nur 2,6%.

Der Verkaufsbereich, der in Polen für die TAG einen integralen Bestandteil des Geschäftsmodells darstellt, hat sich ebenfalls sehr gut entwickelt. Im Vergleich zum Q1 2023 konnte das bereinigte Verkaufsergebnis in Polen mit EUR 19,8 Mio. (Q1 2023: EUR 8,8 Mio.) mehr als verdoppelt werden (+125%). Dies war vor allem auf eine im Jahresvergleich gestiegene Anzahl von übergebenen Einheiten zurückzuführen (821 übergebene Wohnungen im Q1 2024 gegenüber 583 Wohnungen im Q1 2023).

Die Anzahl der verkauften Wohnungen verringerte sich in Polen im Vergleich zum Vorjahr zwar von 972 im Q1 2023 auf 636 im Q1 2024, dennoch sorgten die in den letzten Quartalen stark gestiegenen Verkaufspreise für ein höheres gesamtes Verkaufsvolumen in Höhe von EUR 118 Mio. nach EUR 110 Mio. im Q1 2023.

Das Konzernergebnis stieg in Folge der guten operativen Ergebnisse im Q1 2024 auf EUR 52,9 Mio. nach EUR 33,1 Mio. im Q1 2023 (+60%). Alle Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 bleiben unverändert bestehen und werden bestätigt.

Verkäufe von Wohnungen in Deutschland generieren weiterhin wesentliche Liquiditätszuflüsse

Seit Beginn des Geschäftsjahres 2024 wurden bis zur heutigen Veröffentlichung der Zwischenmitteilung Verkäufe in Deutschland für rund 780 Wohnungen beurkundet. Die kumulierten Verkaufspreise belaufen sich auf ca. EUR 67,6 Mio. Der erwartete Nettoliquiditätszufluss, nach Rückführung von korrespondierenden Bankkrediten, wird ca. EUR 59,0 Mio. betragen. Die durchschnittliche Bruttoanfangsverzinsung der verkauften Einheiten betrug rund 5,3%.

Auf das erste Quartal 2024 entfielen Verkäufe von 157 Wohnungen mit kumulierten Verkaufspreisen von EUR 11,0 Mio. bei einem Nettoliquiditätszufluss von ca. EUR 6,9 Mio. und einem in etwa ausgeglichenen Verkaufsergebnis.

Das Closing der Verkäufe wird im Verlauf des zweiten und dritten Quartals 2024 erwartet.

Reduzierter Verschuldungsgrad und starke Finanzierungskennzahlen

Der Verschuldungsgrad Loan to Value (LTV) der TAG lag zum 31. März 2024 bei 45,6% und damit deutlich unter dem Niveau zum 31. Dezember 2023 von 47,0%. Dazu trugen, neben der guten Entwicklung des Vermietungsgeschäfts, insbesondere auch die Liquiditätszuflüsse aus Wohnungsverkäufen in Polen bei.

Weitere Finanzierungskennzahlen, wie der Zinsdeckungsgrad (ICR) oder das Verhältnis der Nettofinanzverschuldung zum bereinigten EBITDA, lagen zum Ende des Quartals bei starken 6,7x und 8,7x (bzw. 5,2x und 12,9x ohne das polnische Verkaufsgeschäft). Der durchschnittliche Zins der Finanzverbindlichkeiten konnte mit 2,2% im Vergleich zum Jahresende 2023 (ebenfalls 2,2%) und Jahresende 2022 (2,1%) weiter konstant gehalten werden.

Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG: „Mit einem Verschuldungsgrad nahe unserer Zielgröße von ca. 45% sind wir finanziell sehr gut positioniert. Durch die sowohl im Vermietungs- als auch im Verkaufsgeschäft erzielten Liquiditätsüberschüsse können wir verstärkt in den Aufbau unseres polnischen Vermietungsportfolios investieren und zugleich steigenden Finanzierungskosten durch Tilgung von Finanzverbindlichkeiten entgegenwirken. Zudem sollte mit den in den vergangenen Quartalen schon erfassten Abwertungen der wesentliche Teil der Wertkorrekturen im deutschen Portfolio hinter uns liegen, sodass wir diesbezüglich nur noch geringen negativen Einfluss auf den Verschuldungsgrad erwarten.“

Weiter verbesserte Klimaeffizienz des deutschen Portfolios und Auszeichnungen für das soziale Engagement der TAG

Ziel der TAG ist es, ihren Gebäudebestand bis 2045 in Übereinstimmung mit dem Pariser Klimaabkommen weitgehend klimaneutral zu gestalten. Mit einem Immobilienportfolio in Deutschland, das aktuell rund 29,4 kg CO2eq/m² (2022) ausstößt, ist die TAG bereits sehr gut aufgestellt. Derzeit verfügen ca. 62% aller Gebäude im deutschen Portfolio über Energieausweise in den vier besten Kategorien (A+ bis C). Dieser Anteil soll weiter ausgebaut werden und durch die derzeit durchgeführten Modellprojekte zum Seriellen Sanieren vorangetrieben werden. Insofern wird die bereits Anfang 2022 veröffentlichte Dekarbonisierungsstrategie konsequent fortgesetzt. Unter anderem über diese Erfolge in der weiter voranschreitenden Klimaeffizienz und auch über das soziale Engagement der TAG wurde in dem am 25. April 2024 veröffentlichen Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023 ausführlich berichtet.

Claudia Hoyer, COO und Co-CEO der TAG, erklärt: „Seit Jahren engagieren wir uns für ein gutes Miteinander in unseren Quartieren. Gemeinsam mit Partnern aus dem sozialen Bereich haben wir in mehreren Regionen Projekte ausgebaut und neue Nachbarschaftsinitiativen ins Leben gerufen. Damit tragen wir dazu bei, dass unsere Quartiere lebenswert sind und doch bezahlbar bleiben. Wir freuen uns, dass unser soziales Engagement gleich mehrfach durch sehr gute Ratingergebnisse und Auszeichnungen gewürdigt wurde – und das nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene.”

Weitere Einzelheiten zum ersten Quartal 2024 finden Sie in der heute veröffentlichten Zwischenmitteilung und in einer zusammenfassenden Präsentation unter https://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/quartalsberichte/. Der Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023 ist unter https://www.tag-ag.com/nachhaltigkeit/berichte-und-praesentationen/ zur Verfügung gestellt.

Überblick über die wichtigsten Finanzkennzahlen

Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung (in Mio. EUR) 01.01.2024- 31.03.2024 01.01.2023- 31.03.2023 Netto-Ist-Miete Gesamt 88,8 86,6 EBITDA (bereinigt) Vermietung Gesamt 61,4 59,0 EBITDA (bereinigt) Verkauf Polen 22,8 11,9 Bereinigtes Verkaufsergebnis Polen 19,8 8,8 Konzernergebnis 52,9 33,1 FFO I pro Aktie in EUR 0,25 0,24 FFO I 44,6 42,6 FFO II pro Aktie in EUR 0,37 0,29 FFO II 64,3 51,1

Kennzahlen der Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.03.2024 31.12.2023 Bilanzsumme 7.303,8 7.299,8 Eigenkapital 3.025,2 2.964,5 EPRA NTA je Aktie 18,63 18,31 LTV in % 45,6 47,0 Portfoliodaten 31.03.2024 31.12.2023 Einheiten Deutschland 84.525 84.682 Einheiten Polen (fertig gestellte Mietwohnungen) 2.559 2.417 Verkaufte Wohnungen Polen 636 3.586 Übergebene Wohnungen Polen 821 3.812 Immobilienvolumen Gesamt (in EUR Mio.) 6.555,6 6.574,4 Immobilienvolumen Deutschland (in EUR Mio.) 5.451.8 5.442,9 Immobilienvolumen Polen (in EUR Mio.) 1.103,8 1.131,5 Leerstand in % Deutschland (gesamt) 4,4 4,3 Leerstand in % Deutschland (Wohneinheiten) 4,2 4,0 Leerstand in % Polen (gesamt) 9,8 7,2 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland 1,8 1,8 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland (inkl, Leerstandsabbau) 2,4 2,3 l-f-l Mietwachstum in % Polen 10,1 10,8 Mitarbeiter*innen 31.03.2024 31.03.2023 Anzahl der Mitarbeiter*innen 1.848 1.849 Kapitalmarktdaten Marktkapitalisierung zum 31.03.2024 in EUR Mio. 2.224,3 Grundkapital zum 31.03.2024 in EUR 175.489.025 WKN/ISIN 830350/ DE0008303504 Anzahl der Aktien zum 31.03.2024 (ausgegeben) 175.489.025 Anzahl der Aktien zum 31.03. 2024 (ausstehend, ohne eigene Aktien) 175.482.891 Free Float in % (ohne eigenen Aktien) 100 Index MDAX/EPRA

