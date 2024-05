STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Knock-out-Call auf AMD (WKN SU3073)

Nach den Verbraucherpreisen zogen die US-Indizes am Mittwoch auf neue Rekorde. Besonders die Nasdaq konnte zulegen, wo der Chip-Sektor dominierte. Nvidia konnte um 3,6 % zulegen und hat ebenfalls das Rekordhoch im Blick. Aktien wie Broadcom oder AMD sind ebenfalls gefragt. Anders als Nvidia hat AMD bereits Zahlen vorgelegt. Diese wurden gemischt aufgenommen. Derivateanleger sehen bei der Halbleiter-Aktie weiteres Potential und kaufen einen K.O-Call.

2. Knock-out-Put auf Münchener Rück (WKN UM32KS)

Auch der DAX konnte einen Rekord verbuchen. Insgesamt scheint die Luft bei europäischen Aktien aber etwas dünner zu werden. Zum Rekord maßgeblich beigetragen haben in den vergangenen Wochen Versicherer wie Allianz und Münchener Rück. Die Münchener haben Ende April eine üppige Dividende gezahlt, deren Abschlag schon fast komplett aufgeholt wurde. In Stuttgart positioniert man sich konträr zum Aufwärtstrend und kauft einen K.O-Put.

3. Knock-out-Call auf Bitcoin Future (WKN VD5FJG)

Bitcoin-Anleger brauchen seit einigen Wochen starke Nerven. Die Kryptowährung notiert seit März in einer Spanne zwischen 60.000 und 70.000 Dollar mit leichten Ausreißern auf beiden Seiten. Mit den Inflationsdaten in den USA nahm die "Risk-On"-Stimmung wieder zu und auch der Bitcoin wurde gekauft. Bullen setzen auf einen Ausbruch aus der Seitwärtsspanne und kaufen in Stuttgart rege einen K.O-Call.

Euwax Sentiment Index

Der DAX konsolidiert den frischen Rekord vom Mittwoch etwas. Das Schwergewicht Siemens belastet den Index mit rund 5 % Abschlag. In Stuttgart wird der Rückgang verhalten gekauft. Das Sentiment liegt bis zum Mittag zwischen 0 und 30.

Börse Stuttgart auf Youtube

Kursparty: Die 19.000 fällt, wenn die Fed?

In diesem Video sprechen Kemal Bagi (BNP Paribas) und Cornelia Frey (Senior Communication Manager, Boerse Stuttgart Group) über die jüngsten Entwicklungen bei der US-Notenbank, auf die Marktteilnehmer voller Spannung warten. Zudem sorgt Gamestop mit seinem Kurssprung für viel Aufmerksamkeit und erinnert ans Jahr 2021, als alle Augen auf den kleinen Wert gerichtet waren.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=p02bT3MhZqA

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)