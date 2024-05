Bookrunner - Finanzinvestor Triton platziert Renk-Aktienpaket

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Finanzinvestor Triton trennt sich gut drei Monate nach dem Börsengang von Renk von einem rund 250 Millionen Euro schweren Aktienpaket an dem Panzergetriebehersteller.

Die Aktien sollen über Nacht bei institutionellen Investoren untergebracht werden, wie die begleitenden Investmentbanken am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilten. Triton hält zurzeit etwa 62 Prozent an Renk und würde seine Beteiligung damit auf rund 52 Prozent abschmelzen lassen. Die Renk-Aktien waren zu 15 Euro ausgegeben worden, am Donnerstag lagen sie zum Handelsende bei 26,42 Euro. Der Großaktionär hatte sich allerdings wie üblich verpflichtet, in den drei Monaten nach der Erstnotiz keine Aktien ohne Zustimmung der Investmentbanken auf den Markt zu werfen.

