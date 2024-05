Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag an ihre Vortagsverluste angeknüpft. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Nachmittag um 0,32 Prozent auf 130,88 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,50 Prozent.

Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Die am Vormittag veröffentlichte zweite Schätzung zu den Verbraucherpreisen aus der Eurozone im April bot keine Überraschungen. Die Inflationsrate verharrte auf 2,4 Prozent. Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuletzt klare Hinweise auf eine erste Zinssenkung im Juni gegeben. In einem Zeitungsinterview machte EZB-Direktorin Isabel Schnabel am Freitag allerdings deutlich, dass die weitere Zinsentwicklung in den Monaten danach "sehr viel unsicherer" sei. Sie verwies auf die hartnäckige Inflation in der Eurozone./jsl/he