Deutsche Anleihen mit Kursgewinnen

(dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,30 Prozent auf 130,24 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,63 Prozent.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus der Eurozone belasteten die Anleihen nicht. Die Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone hatte sich im Juni deutlicher aufgehellt als in einer ersten Schätzung ermittelt. Der Indikator signalisiert allerdings nur ein geringes Wachstum im Sektor.

Am Markt richtet sich der Blick auf den am Nachmittag anstehenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Es wird im Juni ein niedrigerer Beschäftigungsaufbau als in den Vormonat erwarten. Eine Zahl von unter 100.000 wird nicht ausgeschlossen. Dies würde die Rufe nach einer Leitzinssenkung der US-Notenbank im Juli verstärken, erwarten die Experten der Dekabank. US-Präsident Donald Trump greift immer wieder Notenbankchef Jerome Powell an und fordert ihn zum Rücktritt auf und. Trump fordert zudem Zinssenkungen von Powell./jsl/stk