GNW-Adhoc: Erste Bank Hungary führt eine Flugverspätungsversicherung ein, eine neue Dienstleistung, die ihren Kunden über die George-App zur Verfügung steht und von dem führenden Insurtech-Unternehmen Companjon angeboten wird

^DUBLIN, Irland, May 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Erste Bank Hungary, die zur

Erste Group, einem der größten Finanzdienstleister in Mittel- und Osteuropa, gehört, hat die Erste Flugverspätungsversicherung für ihre Bankkunden in ihrer George-App eingeführt. Der neueste digitale Service von George ist ab heute verfügbar und ermöglicht es Inhabern eines Forint-Kontos, ihre Reisepläne gegen Flugverspätungen von einer Stunde abzusichern. Die Versicherung wird von dem führenden europäischen B2B2C-Insurtech-Unternehmen Companjon betrieben, das sich auf vollständig digitale, KI-gesteuerte eingebettete Versicherungslösungen spezialisiert hat. Die Erste Flugverspätungsversicherung ist für Erste-Kunden vollständig automatisiert: Am Tag des Abflugs überwacht Companjon den Flug in Echtzeit und genehmigt automatisch eine Entschädigung in Höhe von 16.000 HUF, wenn der Flug eine Stunde hinter der ursprünglich geplanten Abflugzeit liegt. Das Geld wird direkt und sofort auf dem Konto des Kunden gutgeschrieben, und es gibt keine Einschränkungen, wie die Auszahlung verwendet werden kann. Die Erste Flugverspätungsversicherung kann zwischen 180 Tagen und sieben Tagen vor dem Abflug für 1.999 HUF pro Ticket und Flug abgeschlossen werden. Erste- Kunden können diesen Schutz auf bis zu drei weitere Mitreisende auf demselben Flug zum gleichen Preis (pro Passagier) mit der gleichen Entschädigung (pro Ticket) erweitern. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Erste Bank Hungary, László Harmati, dazu: ?Erste macht ihre Dienstleistungen immer persönlicher und maßgeschneiderter. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Einführung neuester digitaler Lösungen, wie der Flugverspätungsversicherung, dazu beitragen können, dass unsere Kunden ihre Finanzen fest im Griff haben. Neben der Erleichterung der täglichen Finanzen wird unser Angebot durch Zusatzleistungen erweitert, die einen echten Mehrwert für die Kunden schaffen. So verbindet Erste die Neuartigkeit von Fintech- und Insurtech-Lösungen mit der Zuverlässigkeit des traditionellen Bankgeschäfts." Companjon CEO, Matthias Naumann, dazu: ?Die Einführung der Erste Flugverspätungsversicherung kommt zu einem äußerst spannenden Zeitpunkt, denn die Sommerreisezeit steht vor der Tür. Es war ein Privileg, mit der Erste Bank Hungary bei diesem Service zusammenzuarbeiten und sie in ihrem Bestreben zu unterstützen, ihr Angebot an personalisierten, maßgeschneiderten digitalen Dienstleistungen für ihre Kunden zu erweitern und zu verbessern. Wir freuen uns auf die Gelegenheit, gemeinsam mit Erste Bank weitere moderne Versicherungslösungen zu entwickeln und zu implementieren, die ihr digitales Ökosystem weiter stärken, ihre Kunden begeistern und sie von ihren Mitbewerbern abheben werden." Companjon wurde 2020 gegründet und hat im letzten Jahr ein rasantes Wachstum erlebt, indem es eine Vielzahl von modernisierten und parametrischen Versicherungslösungen mit weltweit anerkannten Marken in den Bereichen Events und Unterhaltung, Mobilität und Fintech auf den Markt gebracht hat. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen mehr als 33 Millionen Transaktionen durch sein einzigartiges Lösungsdesign, das die neuesten Technologien wie KI nutzt, um die Kunden seiner Geschäftspartner in über 32 Ländern in Europa und darüber hinaus zu begeistern. Über Companjon Companjon ist ein führendes B2B2C-Insurtech-Startup, das sich auf vollständig digitale, KI-gesteuerte eingebettete Versicherungen spezialisiert hat. Die modernen End-to-End-Versicherungslösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Kunden zu begeistern und durch eine stärkere Markentreue und neue zusätzliche Einnahmemöglichkeiten einen höheren Geschäftswert zu erzielen. Companjon entwirft, entwickelt und versichert seine Lösungen mit dynamischer Preisgestaltung auf einer 100%igen Cloud-basierten Plattform, die 32.000 Policen pro Sekunde ausstellen kann, API-Gateways problemlos integriert und die neueste fortschrittliche Technologie nutzt. Das Unternehmen wurde von FinTech Global über drei aufeinanderfolgende Jahre (2021-2023) als eines der innovativsten Insurtechs der Welt ausgezeichnet. Companjon möchte die Art und Weise ändern, wie Menschen über Versicherungen denken, indem es nahtlose und positive Erfahrungen schafft, wenn die Dinge nicht so laufen wie geplant: Wir sind zur Stelle, wenn das ?Leben" passiert. Das Unternehmen ist in Irland registriert und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. www.companjon.com Medienkontakt: Kimberly Littlefield +353 (0)86 107 0416 press@companjon.com (mailto:press@companjon.com) °