Bitcoin: Der Schutz deines Kapitals mit @Blocktrainer | Börse Stuttgart | Invest 2024

► Darum geht's im Video: In diesem Vortrag auf der Invest 2024 Messe erklärt Roman Reher (@Blocktrainer), warum Bitcoin als Kapitalschutz und Antwort auf die Probleme des aktuellen Geldsystems gilt. Er diskutiert die Knappheit von gutem Geld und wie Bitcoin diese Eigenschaft erfüllt. Weitere Themen sind mögliche Bitcoin-Verbote, Regulierungen und die Chancen und Risiken von Bitcoin. Es wird auch über die Unterschiede in der Regulierung zwischen Europa und den USA sowie die zukünftige Rolle von Bitcoin und Fiat-Geld gesprochen.



Timestamps:

00:00 ► Einführung

01:44 ► Bitcoin als Antwort auf die Probleme des Geldsystems?

05:31 ► Warum ein gutes Geld knapp sein sollte

08:07 ► Auswirkungen von Regulierungen auf Bitcoin

11:26 ► Bitcoin: Chancen und Risiken

25:29 ► Unterschiede in der Regulierung zwischen Europa und den USA

29:18 ► Fiat-Geld wird weiterhin existieren, Bitcoin eine Alternative?

34:15 ► Wird sich Bitcoin langfristig durchsetzen?

40:36 ► Bull Run

42:44 ► Institutionelle Investoren und die Volatilität

46:52 ► Verabschiedung



Das Video wurde am 22. Mai 2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht.