HomeToGo stellt mit „Super AI Sunny” einen neuen AI-Reiseassistenten für die gesamte Urlaubsplanung von A-Z vor und kündigt Produkterweiterungen in Zusammenarbeit mit Google Cloud’s Vertex AI an

Luxemburg, 22. Mai 2024 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, hat heute neue Updates zu seiner Produktvision bekannt gegeben, einen vollständig AI-gestützten Marktplatz zu verwirklichen. Nach der Einführung des AI-Mode im Jahr 2023, der die Suche nach Ferienunterkünften vollkommen neu gestaltet, gab HomeToGo auf seinem Kapitalmarkttag 2023 bereits einen ersten Einblick in die Vision, einen umfassenden AI-gestützten Reiseassistenten zu entwickeln. Heute hat HomeToGo offiziell seine Pläne veröffentlicht, seine Position als führendes Unternehmen für AI-Anwendungen in der Ferienhausvermietungsbranche weiter zu stärken.

HomeToGo stellt vollumfängliche Pläne für seinen zukünftigen AI-gestützten Reiseassistenten für die gesamte Urlaubsplanung von A-Z vor: Super AI Sunny. Dieser AI-gestützte Reiseassistent wird HomeToGo-Nutzer*innen intuitiv durch jeden Schritt der Urlaubsplanung führen, einschließlich der Suche, Buchung und sogar der Betreuung nach abgeschlossener Buchung.

Als einen Schritt auf dem Weg zum geplanten Super AI Sunny hat HomeToGo heute seine erste Beta-Version von AI Sunny vorgestellt, ein Upgrade des bereits bestehenden Chatbots für den Kundenservice, Sunny. Als neuer AI-gestützter Reiseassistent, der Nutzer*innen beim Buchungsprozess unterstützt, wird AI Sunny auf der gleichen bewährten AI-Plattform betrieben, auf dem auch bereits HomeToGo’s AI Mode für die Suche von Ferienunterkünfte läuft.

Ankündigung einer Zusammenarbeit mit Google Cloud’s Vertex AI, als Baustein auf dem Weg von HomeToGo zum Aufbau eines vollständig AI-gestützten Marktplatzes.

HomeToGo stellt neue Produkt-Upgrades mit weiteren externen Marken vor, um seine Position als erste Anlaufstelle für eine umfassende Reiseplanung zu stärken. Zu den Partnern gehören unter anderem SQUAKE, komoot und WeatherPromise.

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „Bei HomeToGo betrachten wir AI nicht nur als Trend, sondern als transformative Kraft mit einer grenzenlosen Anzahl an Möglichkeiten, unsere Reisenden und unsere Anbieter von Ferienwohnungen zu unterstützen. Der Schlüssel für alle AI-Anwendungen liegt darin, sich immer wieder bewusst zu machen, wo die Modellinnovationen von Firmen wie OpenAI, Meta oder Google aufhören und die eigene Produktinnovation beginnen kann. Wir haben uns in unserer Branche den Ruf als AI-Pionier erarbeitet, indem wir mit dem AI-Mode als Erstes ein AI-Produkt auf den Markt gebracht haben, das die Suche nach Ferienunterkünften revolutioniert hat. Während der Produktentwicklung haben wir sehr früh viele wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Jetzt ergänzen wir den für die Suche entwickelten AI-Mode um die Unterstützung bei der Buchung, indem wir unseren Chatbot für den Kundenservice zu einem AI-gestützten Reiseassistenten ausbauen. Für die Zukunft planen wir, diese Technologien und unser umfangreiches Wissen zu kombinieren, um den Super AI Sunny zu entwickeln - einen AI-gestützten Concierge und Sidekick, der als persönlicher Reiseassistent jederzeit verfügbar ist und eine vollständige Reiseplanung von der Suche über die Buchung bis hin zur Phase nach der Buchung ermöglicht. Durch die Kombination unserer exklusiven Daten aus der Ferienhausvermietung mit der rasant wachsenden Leistungsfähigkeit verschiedener LLMs werden wir auch künftig neue und nützliche AI-Innovationen schnellstmöglich für unsere Kund*innen nutzbar machen. Unsere langjährige Erfahrung mit AI und die Tatsache, dass wir nicht auf große, ausgefallene Launch-Events warten, bedeutet, dass unsere Reisenden von Super AI Sunny profitieren können, sobald er marktreif ist."

Neben Super AI Sunny kündigt HomeToGo auch mehrere innovative AI-Entwicklungen an, die aktuell als Beta-Version pünktlich zur geschäftigen Sommerreisesaison eingeführt werden.

HomeToGo stellt AI Sunny vor: Beta-Launch von HomeToGo´s AI-gestütztem Reiseassistenten zur Buchungsunterstützung

Als Teil der Entwicklung von HomeToGo's Super AI Sunny Vision, kündigt HomeToGo heute zuerst AI Sunny als Beta-Version an. AI Sunny ist eine Weiterentwicklung des bestehenden Chatbots Sunny als neuer AI-gestützter Reiseassistent, der HomeToGo-Nutzer*innen unmittelbare Unterstützung bei der Buchung von Ferienunterkünften bietet. AI Sunny ergänzt damit den bestehenden AI Mode von HomeToGo, den AI-gestützten Suchassistenten, indem er Nutzer*innen ermöglicht, einfache bis komplexe buchungsbezogene Fragen über eine schriftliche, personalisierte Konversation zu stellen und sofortige Hilfe zu erhalten.

In einer kürzlich durchgeführten Umfrage stellte HomeToGo eine deutliche Nachfrage nach AI-Anwendungen bei der Reisebuchung fest: 45,5% der Reisenden aus Deutschland erwägen den Einsatz von AI zur Unterstützung bei der Reiseplanung, während 58,7% sogar angeben, dass sie AI nutzen würden, um die perfekte Unterkunft zu finden.[1] Obwohl der preisgekrönte Kundenservice von HomeToGo weiterhin engagierte Kundenservice-Agent*innen intern einsetzt, um in komplexen Situationen die finale Entscheidung durch einen Menschen zu gewährleisten, hat die Beta-Version von AI Sunny die sogenannte Eskalationsrate von Fällen hoch zu einem menschlichen Agenten bereits um etwa 40% im Vergleich zur vorherigen Standard-Chatbot-Integration optimieren können. Dies schafft eine Verbesserung der Effizienz unter Beibehaltung einer hohen Servicequalität für die Reisenden.

Vision für Super AI Sunny

HomeToGo wird die beiden Produkte AI Mode und AI Sunny in Zukunft zusammenführen und damit die Grundlage für Super AI Sunny schaffen, den zukünftigen AI-Reiseassistenten des Unternehmens, der die gesamte Urlaubsplanung von A-Z abdecken wird. Super AI Sunny wird direkte Unterstützung bei der Suche, der Buchung und nach abgeschlossener Buchung bieten, um die gesamte Reiseplanung personalisiert, intuitiv und so einfach wie ein Gespräch mit einem weitgereisten Freund zu gestalten.

Suche: Super AI Sunny kann Gästen dabei helfen, ihre ideale Unterkunft für jeden Reisewunsch zu finden. Zum Beispiel eine Villa mit zwei Schlafzimmern und einem Pool, die in der Nähe von tollen Wanderwegen in Italien liegt.

Buchen: Der neue AI-Assistent steht zur Verfügung, um Fragen zu einer bestimmten Unterkunft zu beantworten, wie etwa zu den Haustier- oder Stornierungsbedingungen eines Ferienhauses oder zu den Parkmöglichkeiten vor Ort.

Nach der Buchung: Super AI Sunny geht noch einen Schritt weiter und bietet den Gästen die Möglichkeit, vor- und während ihrer Reise unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. In Zukunft könnte Super AI Sunny Reisende bei reisebezogenen Aufgaben unterstützen, z. B. bei der Erstellung von personalisierten Packlisten, der Weitergabe lokaler Restaurantempfehlungen, der Bereitstellung von Wettervorhersagen und vielem mehr - all das basierend auf der Unterkunft, in der die Gäste wohnen.

Verbesserung der HomeToGo AI mit Hilfe von Zusammenarbeit mit Google Cloud`s Vertex AI

Im Zuge der Vision, einen vollständig AI-gestützten Marktplatz zu bauen, hat HomeToGo eine zentrale AI-Anwendung entwickelt, die den Projektnamen „AI Autobahn” trägt. Eine AI-Anwendung, die alle möglichen AI-Anwendungsbereiche zentralisiert und vereinheitlicht, während sie auf strategischer Ebene Large Language Model (LLM)-unabhängig bleibt. HomeToGo kündigt heute seine Pläne an, die Fähigkeiten von Google Cloud's Vertex AI-Plattform als Teil von AI Autobahn zu nutzen. Diese umfasst den Model Garden von Vertex AI, der eine breite Palette von Möglichkeiten zum Trainieren und Anpassen von LLMs bietet, abhängig davon, welche Funktionalitäten am besten zum jeweiligen Anwendungsfall passen.

Eines der wichtigsten LLMs, die HomeToGo derzeit einsetzt, sind Google Cloud’s Gemini Modelle, die derzeit getestet werden, um HomeToGo Smart AI Reviews voranzutreiben. Diese AI-generierten Zusammenfassungen der Bewertungen von vertrauenswürdigen Gästen von HomeToGo heben die wichtigsten Informationen und beliebtesten Eigenschaften einer Unterkunft hervor, um Reisenden zu helfen, schnell fundierte Buchungsentscheidungen treffen zu können. Google Cloud’s Gemini Modelle bieten als LLMs eine Reihe von Vorteilen, darunter die bemerkenswert hohe Qualität in Bezug auf Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.

Weitere Produkt-Upgrades durch Zusammenarbeit mit weiteren externen Marken

HomeToGo stellt außerdem neue und aktualisierte Add-On-Funktionen vor, die sich derzeit in der Beta-Phase befinden und Reisenden noch mehr Möglichkeiten bieten, diesen Sommer erneut auf HomeToGo zu buchen und ihre Reise von A wie Anreise bis Z wie Zufriedenheit auf einer Plattform zu planen:

SQUAKE: Reisende können die Kohlenstoffemissionen, die mit dem Aufenthalt in ihrer Ferienunterkunft verbunden sind, durch eine maßgeschneiderte Produktlösung von SQUAKE kompensieren. Diese wird aktuell als Post-Booking-Erfahrung in allen HomeToGo-Märkten als Web-Version getestet.

komoot: Reisende haben kostenlosen Zugang zu vorgefertigten Routen zum Radfahren und Wandern in der Nähe ihrer gebuchten Ferienwohnung - bereitgestellt von den Outdoor-Expert*innen von komoot. Jetzt verfügbar für abenteuerfreudige Reisende in Deutschland auf der HomeToGo App.

WeatherPromise: Reisende in Deutschland können ihre Urlaubsreisen jetzt erstmals mit einer Wettergarantie absichern, die unter anderem die volle Rückerstattung des Mietpreises der Ferienunterkunft verspricht, wenn es während der Reise für eine bestimmte Dauer regnet.

Über HomeToGo

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für alle leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum weltweit größten SaaS-enabled Marktplatz für Ferienhäuser und -wohnungen gewachsen.

Mit mehr als 15 Millionen Angeboten von tausenden von globalen Partnern bringt der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Angebote und Nachfrage gezielt zusammen, um Reisende für jede Art des Urlaubs auf der ganzen Welt mit der perfekten Ferienunterkunft zu verbinden. Als Go_To-Plattform für Ferienhäuser und -wohnungen bietet der HomeToGo Marktplatz die weltweit größte Auswahl an Ferienunterkünften, gepaart mit einem einfachen, zuverlässigen und intuitiven Produkterlebnis.

HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet eine Vielzahl an innovativen Software- und Servicelösungen, einschließlich Subscriptions für den gesamten Reisemarkt und umfasst einen speziellen Fokus auf SaaS-Lösungen, für Anbieter von Ferienhäusern.

Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern.

Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG".

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hometogo.de/ueber-uns/

Forward-Looking Statements

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können „zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können", „werden", „sollten", „planen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „projizieren", „Ziel" oder „anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

[1] Repräsentative Umfrage von HomeToGo unter 2.000 Reisenden, davon je 1.000 in den USA und in Deutschland. Die Umfrage wurde am 24. April 2024 gemeinsam mit dem Umfrage-Anbieter appinio durchgeführt.

