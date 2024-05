Original-Research: 3U HOLDING AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2024 Empfehlung: Kaufen seit: 22.05.2024 Kursziel: 3,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 30.08.2023, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Jahresstart im Rahmen der eigenen Erwartungen Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2024 entwickelten sich die drei Segmente der 3U HOLDING AG sehr differenziert. Dabei stach die ertragsstarke Sparte ITK mit einer mehr als 50-prozentigen Umsatzsteigerung heraus, die neben der Erstkonsolidierung der cs-Gruppe auch auf einem fast 20-prozentigen organischen Zuwachs basierte. Auch für den weiteren Jahresverlauf stehen die Zeichen hier auf starkem profitablen Wachstum, wobei sich die voranschreitende Integration der cs-Gruppe weiterhin positiv auswirken sollte. Erfreulicherweise erzielte auch der SHK-Bereich nach dem branchenbedingt schwachen Vorjahr in den ersten drei Monaten 2024 wieder ein leichtes Umsatzplus. Hier konnte die Gesellschaft deutlich von der Ausweitung der Produktpalette im Photovoltaik-Bereich profitieren. Neben der anhaltend lebhaften Nachfrage nach Photovoltaik-Technik erwartet der Vorstand in der zweiten Jahreshälfte auch in dem derzeit noch sehr schleppenden Geschäft mit Heizsystemen und Wärmepumpen eine Belebung. Im Segment Erneuerbare Energien wirkte sich hingegen vor allem ein einmonatiger technischer Defekt in dem mit Abstand größten Windpark Langendorf negativ aus. Nachdem die entsprechenden Reparaturkosten bereits in den Quartalszahlen verbucht wurden, besteht hier jedoch noch die Möglichkeit, dass 3U im weiteren Jahresverlauf einen außerordentlichen Ertrag aus einer Zahlung der Betriebsunterbrechungsversicherung vereinnahmen kann. Darüber hinaus steht auf Holding-Ebene eine Vermietung der Büroflächen im InnoHubs Würzburg zum dritten Quartal 2024 im Raum, woraus in diesem Jahr auch noch gewisse Ertrags-Potenziale resultieren können. Insgesamt bleiben wir daher zuversichtlich, dass die 3U HOLDING AG auch im aktuellen Übergangsjahr Schritt für Schritt auf dem Weg zur Erreichung der im Rahmen der MISSION 2026 definierten Wachstums-, Ertrags- und Wertsteigerungsziele vorankommt. Dabei ist der Konzern zum Ende des ersten Quartals mit einer Eigenkapitalquote von 75,2 Prozent, einer Barliquidität von 51,2 Mio. Euro und einer Netto-Cash-Position (ohne Leasingverbindlichkeiten) von 35,9 Mio. Euro unverändert bilanziell sehr komfortabel aufgestellt. Zudem hält die Gesellschaft 8,8 Prozent eigene Aktien, die auch als Akquisitionswährung eingesetzt werden können. Auf dem aktuellen Kursniveau beläuft sich die Marktkapitalisierung der 3U HOLDING AG auf 75,1 Mio. Euro. Dabei entspricht das bilanzielle Eigenkapital ohne Anteile Dritter zum 31. März 2024 in Höhe von 88,6 Mio. Euro nach unserer Berechnung 2,64 Euro je im Umlauf befindlicher Aktie. Zwar nehmen wir unser Kursziel für den 3U-Anteilsschein auf Basis unserer aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung geringfügig auf 3,50 Euro zurück. Dabei bekräftigen wir jedoch unsere Ansicht, dass das derzeitige Kursniveau eine sehr günstige Gelegenheit bietet, die Aktie der auf die drei Megatrends Digitalisierung im Mittelstand, Erneuerbare Energien und Onlinehandel mit Schwerpunkt klimafreundliche Technologien ausgerichteten Marburger Beteiligungsgesellschaft zu "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29861.pdf

