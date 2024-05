Original-Research: H2APEX Group SCA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: H2APEX Group SCA - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2APEX Group SCA Unternehmen: H2APEX Group SCA ISIN: LU0472835155 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 22.05.2024 Kursziel: 9,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,00. Zusammenfassung: H2APEX hat ihren Jahresbericht vorgelegt. Das Unternehmen hat mit einem Umsatz von EUR15,3 Mio. ihre Umsatzguidance und unsere Schätzung erreicht. Allerdings war der operative Verlust mit EUR-22,2 Mio. deutlich höher als von uns erwartet (FBe: EUR-12,4 Mio.). Gründe hierfür waren höhere Materialkosten, OPEX und Abschreibungen. Das Nettoergebnis belief sich auf EUR-24,7 Mio. Der Auftragsbestand lag zum Jahresende bei EUR34 Mio. Für das laufende Jahr geht H2APEX von einem Umsatz von EUR35 Mio. - EUR40 Mio. aus. Eine Ergebnisguidance hat das Unternehmen nicht gegeben. Angesichts des Auftragsbestands im Projektentwicklungsbereich, ersten erwarteten Verkäufen von Wasserstoffspeichern sowie Umsätzen aus dem Verkauf von Wasserstoff halten wir an unserer Umsatzprognose von EUR39,8 Mio. fest. Die höher als erwarteten Kosten im vergangenen Jahr sind hauptsächlich auf Einmaleffekte zurückzuführen. Wir haben unsere Schätzungen für 2024 überarbeitet, kommen aber zu einer unveränderten EBIT-Prognose. Aufgrund einer erwarteten geringeren Bruttomarge und höherer Abschreibungen haben wir unsere Schätzungen für 2025E & 2026E angepasst. Ein aktualisiertes DCF-Modell führt zu einem unveränderten Kursziel von EUR9. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 9.00 price target. Abstract: H2APEX has presented its annual report. With sales of EUR15.3m, the company achieved sales guidance and our forecast. However, the operating loss of EUR-22.2m was significantly higher than we had expected (FBe: EUR-12.4m). This was due to higher material costs, OPEX and depreciation & amortisation. The net result totalled EUR-24.7m. The order backlog at the end of the year was

EUR34m. H2APEX expects sales of EUR35m - EUR40m for the current year. The company

has not provided any earnings guidance. In view of the order backlog in the project development area, initial expected sales of hydrogen storage systems and revenues from the sale of hydrogen, we are maintaining our sales forecast of EUR39.8m. The higher than expected costs in the past year are mainly due to one-off effects. We have revised our estimates for 2024, but our EBIT forecast remains unchanged. Due to an expected lower gross margin and higher depreciation & amortisation, we have adjusted our estimates for 2025E & 2026E. An updated DCF model yields an unchanged EUR9 price target. We confirm our Buy recommendation.