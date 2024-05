Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Wolftank-Adisa Holding AG Unternehmen: Wolftank-Adisa Holding AG ISIN: AT0000A25NJ6 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.05.2024 Kursziel: 20,00 EUR (zuvor: 22,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) Wolftank übertrifft dank Zukauf die Ergebnis-Guidance massiv und meldet Rekord-Auftragsbestand Wolftank hat am vergangenen Freitag die Zahlen zum GJ 2023 vorgelegt. Operativ übertraf das Unternehmen sowohl die Marktprognosen als auch die Guidance massiv. Wachstum von Petroltecnica-Übernahme beflügelt: Der Konzernumsatz lag mit 86,8 Mio. EUR (+38,3% yoy) oberhalb unserer Erwartungen (85,6 Mio. EUR) und des Konsens' (82,9 Mio. EUR). Begünstigt durch Petroltecnica legten vor allem die Segmente Industrial Coatings & Maintenance (+71% yoy auf 14,5 Mio. EUR) und Environmental Services (+48% yoy auf 51,7 Mio. EUR) spürbar zu. In Summe leistete die bereits zum 01. Juli konsolidierte Petroltecnica nach Angaben des Vorstands einen Umsatzbeitrag i.H.v. rund 23,5 Mio. EUR, sodass Wolftank bereinigt um den Akquisitionseffekt einen Konzernerlös nur knapp über dem Vorjahresniveau (+0,9% yoy) erzielt hätte. Das Segment Hydrogen & Renewable Energies wuchs dabei organisch um 6% yoy auf 20,6 Mio. EUR. Ergebnis deutlich über Prognosen, aber mit Schönheitsfehler: Hinsichtlich des EBITDAs schlug Wolftank mit 8,6 Mio. EUR (Marge: 9,9%) die Erwartungen signifikant (MONe: 5,1 Mio. EUR; Konsens: 5,7 Mio. EUR) und lies auch die eigene Guidance (4,9-6,7 Mio. EUR) eindrucksvoll hinter sich. Vor allem das Kerngeschäft der Industriebeschichtungen und Umweltdienstleistungen zeigte sich mit EBITDA-Margen von 18,6% bzw. 10,6% (Vj.: 22,4% bzw. 6,0%) weiterhin überdurchschnittlich profitabel. Zudem konnte das Wasserstoff-Segment mit einem positiven EBITDA-Beitrag von 0,3 Mio. EUR (Vj.: -0,4 Mio. EUR) den Break Even überschreiten. In Summe fiel das Konzern-EBIT mit 3,9 Mio. EUR knapp doppelt so hoch aus wie von uns erwartet. Jedoch stand infolge eines verschlechterten Finanzergebnisses (-1,9 Mio. EUR; Vj.: -0,7 Mio. EUR) und der aufgrund des hohen Ergebnisanteils von Petroltecnica erheblich gestiegenen Minorities (-3,7 Mio. EUR; Vj.: -0,3 Mio. EUR) für den Konzern ein erhöhter Nettoverlust von -3,3 Mio. EUR (Vj.: -1,9 Mio. EUR) zu Buche. Schwungvoller Jahresstart zu erwarten: Für 2024 stellte Wolftank nach bisher 100-120 Mio. EUR nun Erlöse von 110-127 Mio. EUR in Aussicht. Untermauert wird dies von einem Auftragsbestand zum Berichtstag i.H.v. 158 Mio. EUR, in den erstmals auch die Segmente Industriebeschichtungen (24 Mio. EUR) und Umweltdienstleistungen (91 Mio. EUR) inkludiert sind. Im Bereich Wasserstoff liegt das Ordervolumen mit 43 Mio. EUR etwa auf Vorjahresniveau, entspricht damit aber dem mehr als doppelten Segmentumsatz des Vorjahres. Des Weiteren zeigt Wolftanks jüngst gemeldeter Großauftrag über 15,5 Mio. EUR des italienischen ÖPNV-Anbieters TPER für H2-Tankanlagen, dass der Bereich weiter eine hohe Dynamik aufweist. Somit bekräftigte der Vorstand das mittelfristige EBITDA-Margenziel von >15% und gab für 2024 eine EBITDA-Guidance von 9,4-12,5 Mio. EUR an. Prognosen überarbeitet: Der Ausblick bewegt sich im Rahmen unserer Erwartungen. Allerdings nehmen wir unsere Prognosen hinsichtlich des Nettoergebnisses aufgrund erhöhter Annahmen bzgl. der Zinsaufwendungen und vor allem der Minorities deutlich zurück. Infolge der Petroltecnica-Konsolidierung stieg zudem die Nettoverschuldung auf ca. 21 Mio. EUR (adj: 8,5 Mio. EUR; Vj.: 7,0 Mio. EUR), soll in 2024 aber signifikant sinken. Fazit: Operativ hat Wolftank unsere Erwartungen übertroffen, was jedoch zum Teil auf einen Konsolidierungseffekt zurückzuführen ist. Wir bleiben vom Investment Case des Green Tech-Spezialisten überzeugt und bestätigen das Rating 'Kaufen'. In Anbetracht der reduzierten Ergebnisprognosen sinkt unser Kursziel auf 20,00 EUR (zuvor: 22,00 EUR). 